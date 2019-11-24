Survivor Sabriye Şengül, kafes dövüşünde rakibine 32 saniye dayanabildi

24.11.2019 10:36 | Son Güncelleme: 24.11.2019 11:36

Kafes dövüşünde Türkiye'yi ilk kez temsil edecek olan kadın boksör ve MMA sporcusu Sabriye Şengül, İngiltere'de dün akşam düzenlenen Bellator Londra kafes maçına çıktı. Survivor yarışmasıyla tanınan milli sporcu, rakibine sadece 32 saniye dayanabildi ve nakavt oldu.

MAÇ SONRASI OLAY ÇIKTI

Hollandalı dövüşçü Denise Kielholtz, Sabriye'yi kısa süre içinde mağlup ederken maç sonrasında olay çıktı.Türk dövüşçümüz, maçın ardından 'Kickboks demiştik kickboks! MMA değil!' diye rakibine bağırdı.

"BENİ MAÇA DAVET ETTİ"

Sabriye, maç öncesinde "Strestliyim ve rakibime biraz sinirliyim. Biz onunla kick boks maçı yapacaktık. Kick boks maçını kabul etmedi. MMA maçından sonra benim zayıf yönümü bilerek beni maça davet etti. Ben de kabul ettim. Bu maçtan sonra onunla kick boks yapacağız. Kendime güveniyorum" demişti.

"HIRSIMA YENİK DÜŞTÜM"

İlk maçından yenilgiyle dönen Sabriye Instagram hesabından "Antrenörlerimle 1 aydır savunma çalıştığımız halde gereken taktiği yapamadım çünkü sinirime ve hırsıma yenik düştüm. Asla heyecanlı değildim. Türk halkından ve antrenörlerimden özür diliyorum. Hiçbir şey bitmedi bu daha başlangıç" paylaşımını yaptı.

SABRİYE ŞENGÜL KİMDİR?

Sabriye Şengül 1988 yılında Trabzon'da dünyaya gelmiştir. Spora hentbol oynayarak başladı. 2006'da ise boksa başladı. Türkiye şampiyonlukları, uluslararası boks şampiyonluğu ve K1 Dünya Karması şampiyonluğu kazandı. 23 Nisan 2016'da İstanbul'da WKU Dünya Şampiyonluğu için kemer maçına çıktı ve Belçikalı Rakibi Vanessa De Waelle'yi puanla yenerek dünya şampiyonu oldu.

2006 yılında boksla tanışan Sabriye Şengül, ilk olarak hentbolla kariyerine başladı daha sonra kickboks'a yöneldi. Boksa başladıktan yaklaşık 6 ay sonra 54 kiloda Türkiye Şampiyonu olan Sabriye Şengül, ailesinden bir süre boks yaptığını sakladı. Fakat şampiyon olduktan sonra gazetelerde haberi çıkınca ailesine söylemek zorunda kaldı. Ailesi ilk başlarda istemese bile zamanda en büyük destekçileri oldular. Boks ve Kickboks'ta 3 kez Türkiye şampiyonluğu elde eden Sabriye Şengül'ün K1 Dünya Karması ve Uluslararası boks şampiyonluğu bulunmaktadır. TV8'de yayınlanan sunuculuğunu ve yapımcılığını Acun Ilıcalı'nın üstelendiği Survivor 2017 yarışmacılarındandır.