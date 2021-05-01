Survivor eleme adayı kim oldu? 1 Mayıs Cumartesi Survivor dokunulmazlığı kim kazandı?

Bu akşam Survivor eleme adayı kim oldu? sorusu yanıt arıyor. 1 Mayıs Cumartesi günü TV8 ekranlarında Survivor yeni bölümüyle heyecanı doruğa çıkarttı. Survivor'da cumartesi günü dokunulmazlık heyecanı devam ediyor. 1 Mayıs Cumartesi günü eleme adayı da belli oluyor. Peki, Survivor eleme adayı kim oldu? 1 Mayıs Cumartesi Survivor eleme adayı kim oldu?

1 Mayıs Cumartesi günü TV8 ekranlarında yayınlanan bölümde dokunulmazlığı kazanan takım ve eleme adayı belli oluyor. Survivor eleme adayı kim oldu? 1 Mayıs Survivor eleme adayı kim oldu? Dokunulmazlığı kim kazandı soruları yanıt arıyor.

1 MAYIS MARKET ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Bu akşam dokunulmazlık için gönüllüler ile ünlüler yapboz yarışmasında kıyasıya mücadele etti. Verilen direktiflerle önce yapbozu tamamlayan yarışmacılar, sonrasında atış yaparak puan kazanmaya çalıştı.

Ünlüler takımı market ödülünü kazanan takım oldu.

1 MAYIS DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

1 Mayıs Cumartesi günü ünlüler gönüllüler arasındaki heyecan devam ediyor. Oynanan dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli oluyor.

1 MAYIS SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Yapboz oyununun oynandığı Survivor Ünlüler Gönüllüler yarışmasında başlarda Ünlüler aradaki farkı açtı. Yarışmada tüm yarışmacılar büyük çaba sarf etti. Detaylar gelmeye devam ediyor...