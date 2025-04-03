SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? 2 Nisan 2025 Çarşamba Survivor'da dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, eleme potasında kimler var?

Survivor 2025'in 2 Nisan tarihli son bölümünde heyecan doruktaydı. All Star ve Gönüllüler takımları arasında nefes kesen bir dokunulmazlık mücadelesi yaşandı. Kıran kırana geçen oyunun ardından dokunulmazlığı kazanan takım belli olurken, gecenin sonunda eleme potasına giren isim de belli oldu. Peki, dokunulmazlık oyununu kim kazandı, Survivor'da en son kim elendi? İşte, 2 Nisan Survivor 2025 bölümüne dair tüm detaylar...

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor All Star 2025'te heyecan hız kesmeden devam ediyor. 2 Nisan Çarşamba akşamı ekrana gelen yeni bölümde oynanan üçüncü dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli oldu. Kıran kırana geçen mücadelede, dokunulmazlık ödülünün sahibi Mavi Takım (Gönüllüler) oldu.

SURVİVOR'DA ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

Dokunulmazlık oyununu kaybeden Kırmızı Takım (All Star) ise ada konseyine giderek üçüncü eleme adayını belirledi. Konseyde en fazla oyu alan isim İsmail Balaban oldu. Eleme potasına giren Balaban, "Kazandıran adamı yazıyorsunuz, o zaman bensiz kazanın da görelim" diyerek tepkisini dile getirdi.

Bu sonuçla birlikte haftanın eleme potasında yer alan isimler Sedat ve İsmail Balaban oldu. Gözler şimdi yeni dokunulmazlık oyunlarında…