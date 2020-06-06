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Survivor'dan elenen Aycan sosyal medyadan ilk paylaşımını yaptı, Fenerbahçe amblemi dikkat çekti

Survivor'a Fenerbahçeli kimliğiyle damga vuran Aycan Yanaç, adaya veda ettikten sonra ilk paylaşımını yaptı. Milli futbolcu, yaklaşık 4 ay sonra ilk kez kişisel sosyal medya hesabından takipçilerine seslendi. Aycan'ın videosu, kısa sürede 1 milyondan fazla kez izlendi.

Survivor'dan elenen Aycan sosyal medyadan ilk paylaşımını yaptı, Fenerbahçe amblemi dikkat çekti
06.06.2020 14:02 | Son Güncelleme: 06.06.2020 14:35

Survivor'da Elif, Sercan ve Yunus Emre ile girdiği potada, en az oyu alarak elenen Aycan, adaya veda ettikten sonra ilk paylaşımını Instagram'dan yaptı. Son paylaşımını Survivor'a katılmadan önce yapan Aycan'ın videosu, kısa sürede yorum yağmuruna tutuldu.

Fenerbahçe taraftarı olduğunu belirten Aycan'ın paylaşımında barakada yaptığı Fenerbahçe amblemi dikkat çekerken, çocukluk fotoğrafı da takipçileri tarafından büyük beğeni topladı.

Survivor'dan elenen Aycan sosyal medyadan ilk paylaşımını yaptı, Fenerbahçe amblemi dikkat çekti

"KENDİ ELİMLE ÇİZDİM, EMEK VAR BUNDA"

Aycan'ın ilk paylaşımında kullandığı ifadeler şu şekilde:

Dominik'ten herkese selamlar. Burası benim yatak odam diyebilirim. Ben burada yatıyorum, yanımda Elif yatıyor. Başımda Fenerbahçe amblemi var tabii ki. Kendi elimle çizdim. Emek var bunda. Bu da benim. Minik Aycan. Ve şu an bu haldeyim, Survivor'dayım. Şu an gerçekten çok heyecanlıyım. Size ne anlatacağımı pek bilmiyorum. Şu an kendime diyorum ki, "Aycan eğer sen kendini salarsan, onlar da üzülür." Onlar üzülmesin diye vites arttırıyorum. Kendimi motive ediyorum. Burada Survivor öyle geçiyor. Sizleri, ailemi ve arkadaşlarımı düşünerek geçiyor. Bir an önce sizlerle yazışmak istiyorum. Sizlerle görüşmek, fotoğraf paylaşmak istiyorum. Gerçekten çok heyecanlıyım. İnşallah finale kadar gidebilirim, yakında görüşmek üzere.

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Spor Manşet

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