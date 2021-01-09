Survivor Batuhan Karacakaya kimdir? Survivor Ünlüler takımı Batuhan Karacakaya kaç yaşında, nereli? Batuhan Karacakaya Instagram hesabı ne?

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Survivor sevenlerin heyecanla beklediği Survivor 2021 heyecanı başladı. Ünlüler takımında yer alan Batuhan Karacakaya, izleyicilerin dikkatini çeken isim olurken Survivor 2021 Batuhan Karacakaya kimdir? Survivor Ünlüler takımı Batuhan Karacakaya kaç yaşında, nereli? Batuhan Karacakaya Instagram hesabı ne, araştırıldı. Peki, Survivor 2021 Batuhan Karacakaya kimdir?

SURVİVOR 2021 BATUHAN KARACAKAYA KİMDİR?

Dönemin en çok izlenen dizisi Aşk-ı Memnu'da Bülent Ziyagil karakterini canlandıran ve o sırada 7 yaşında olan Batuhan Karacakaya'nın değişimi sürekli magazin gündeminde yer alıyor.

Batuhan Karacakaya, 5 Şubat 1997 tarihinde İstanbul'da doğdu. Batuhan Karacakaya'nın yükselişi ise Kıvanç Tatlıtuğ, Beren Saat gibi isimlerle birlikte rol aldığı Aşk-ı Memnu dizisi olmuştur. İki sezon boyunca oynadığı bu dizide Batuhan Karacakaya, Ziyagil Ailesinin küçük oğlu Bülent Ziyagil karakterini canlandırmıştır. Ardından Umutsuz Ev Kadınları dizisinde rol almış ve bu dizide de Mert Karakteri ile ekrana gelmiştir.Batuhan Karacakaya ayrıca sinema filmlerinde de rol almıştır. Aşk Tesadüfleri Sever filminde Mehmet Günsür 'ün çocukluğunu canlandırmıştır.Ekranlardan bir süre uzak kalan genç oyuncu Batuhan Karacakaya, yaşadığı değişim ile dikkatleri üzerine çekmiştir. Şimdilerde ise Diriliş Ertuğrul adlı dizi ile ekrana gelen Batuhan Karacakaya, Diriliş Ertuğrul dizisinde Engin Altan Düzyatan 'ın canlandırdığı Ertuğrul karakterinin kardeşi Dündar'ı oynadı

BATUHAN KARACAKAYA FİLMLERİ

Dizileri

2016/ Diriliş Ertuğrul (Dündar)

2011- 2013/ Umutsuz Ev Kadınları (Mert)

2008-2010/ Aşk-ı Memnu (Bülent Ziyagil)

2007-2008/ Bıçak Sırtı (Murat Ertuğrul)

2005/ Beşinci Boyut (Arif/Emre)

2004/ Büyük Buluşma (Tunç)

Filmleri

Aşk Tesadüfleri Sever - 2011

Dersimiz Atatürk - 2010

Bekle Beni - 2010

Uzun Hikâye - 2012

SURVİVOR BATUHAN KARACAKAYA INSTAGRAM HESABI NE?

Survivor Batuhan Karacakaya "karacakayaaa" sosyal medya hesabından paylaşımlar yapıyor. Bazı paylaşımları: