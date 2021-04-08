Survivor 8 Nisan ödül oyununu hangi takım kazandı, kim kazandı? Survivor ödül oyunu ödülü ne? Survivor ödül yemeği ne?
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Survivor 8 Nisan ödül oyununu hangi takım kazandı, kim kazandı? Survivor ödül oyunu ödülü ne? Survivor ödül yemeği ne?

Haberler.com / Mustafa Şirin - Haberler | Gündem
Survivor 8 Nisan ödül oyununu hangi takım kazandı, kim kazandı? Survivor ödül oyunu ödülü ne? Survivor ödül yemeği ne?

Survivor 2021 tüm hızıyla devam ediyor. Oldukça dikkat çeken isimlerin olduğu Survivor 2021'de yemek ödülleri diğerlerinden daha çok ilgi çekiyor. Bugün ünlüler ve gönüllüler pizza için kıyasıya yarıştı. Peki, Survivor 8 Nisan ödül oyununu kim kazandı? Survivor ödül oyununu yemeği hangi takım kazandı? Survivor ödül yemeği ne?

Survivor 2021'de ünlüler ve gönüllüler tüm ödülleri kazanmak için kıyasıyla mücadele ediyor. 8 Nisan 2021 Survivor ödülü ise pizzaoldu! Açlıkla ve yorgunlukla mücadele eden Survivor yarışmacıları bugün pizzaiçin kıyasıya mücadele etti! Bu akşamki ödül oyununda pizzaverilecek! Peki, Survivor 8 Nisan ödül oyununu kim kazandı? Survivor ödül oyununu yemeği hangi takım kazandı? Survivor ödül yemeği ne? Survivor pizzayıkim kazandı?

8 NİSAN SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor 2021, 8 Nisan Perşembe ödül oyunu devam ediyor. Parkur oyunu şuanda 9-9 beraberlikle devam ediyor.

Survivor 8 Nisan ödül oyununu hangi takım kazandı, kim kazandı? Survivor ödül oyunu ödülü ne? Survivor ödül yemeği ne?

Skor 9-8 oldu. Gönüllüler 9-8 önde.

Survivor 8 Nisan ödül oyununu hangi takım kazandı, kim kazandı? Survivor ödül oyunu ödülü ne? Survivor ödül yemeği ne?

Ödül oyununda skor 9-9 oldu. Şimdi bayrak mücadelesi yaşanacak.

Survivor 8 Nisan ödül oyununu hangi takım kazandı, kim kazandı? Survivor ödül oyunu ödülü ne? Survivor ödül yemeği ne?

Bayrak yarışında Ünlüler'de Melis ve Batuha yarışırken Gönüllüler'de ise Ayşe ve Reşat yarışacak.

ÖDÜL OYUNU KAÇ KAÇ BİTTİ?

Yarışma halen devam ediyor. Sonuçlandığında skoru paylaşacağız.

ÜNLÜLER 9 - 9 GÖNÜLLÜLER

8 NİSAN SURVİVOR ÖDÜL OYUNU ÖDÜLÜ NE?

8 Nisan Survivor ödül oyunu ödülü pizza oldu. Kazanan takım bu ödüllerin sahibi olacak.

Gündem Editörü - Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü
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