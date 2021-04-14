Suriye sınırında biber fideleri toprakla buluşmaya başladı

Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Kilis'in Elbeyli ilçesinde biber fideleri toprakla buluşturulmaya başlandı.

Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Kilis'in Elbeyli ilçesinde biber fideleri toprakla buluşturulmaya başlandı.

Türkiye'de biber üretimi yapılan iller arasında yer alan Kilis'te biber üreticileri, fideleri toprakla buluşturmaya başladı. 45-50 gün sonra fidelerden biber toplanmaya başlanacak. Suriye sınırında bulunan Elbeyli ilçesinde biber ekimi yapılacak alanlar fide dikimi için hazırlandı. Damlama yönteminin kullanıldığı Elbeyli ilçesinde bu yıl bin 200 dönümde biber ekimi yapılması bekleniyor.

Biber üreticisi Mesut Yavuz, Elbeyli'de diğer yörelere göre hava ısındığı için erken biber fidelerini ekmeye başladıklarını ifade ederek, "Damlama sistemini çektik. Biber fidelerini ekiyoruz. Tahminen 45-50 gün sonra biber hasadına başlayacağız. Damlama sistemi biraz maliyetli ama masrafımızın karşılığını hasattan alıyoruz. Damlamanın şöyle bir avantajı var, bütün fidelere aynı anda ayni miktarda su ve gübre ile ilaç veriyoruz. Aynı ayna tüm fidelere, ilaç, gübre ve su geldiği için erken yetişiyor. Elbeyli merkezde bin 200 dönüm biber ekimi yapılıyor. Geçen yıla oranla az, geçen yıl üretici para kazanmadığı için bu yıl biber ekimi doğal olarak azaldı. Maliyetler de tabiki gübreye gelen zamla yüksek oluyor" dedi. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı