Suriye altını nedir? Suriye Altını nasıl anlaşılır?
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Suriye altını nedir? Suriye Altını nasıl anlaşılır?

Son dönemde giderek artan bir durum haline gelen Suriye Altını kullanımı, mağduriyetlere yol açıyor. Gerçek altından farkını anlamak için araştırma yapanlar Suriye altını nedir ne Suriye Altını nasıl anlaşılır konularını araştırıyor.

23.06.2020 10:47 | Son Güncelleme: 23.06.2020 10:51

Gerçek Altından ayırmanın oldukça zor olduğu Suriye Altını, maddi kayıplara neden oluyor. Yen sahtecilik uygulaması olan Suriye Altını düğünlerde de mağduriyetlere neden olurken vatandaşlar Suriye altını nedir? Suriye Altını nasıl anlaşılır merak etti.

SURİYE ALTINI NASIL ANLAŞILIR?

Sahte altının gerçek altından ayıran en belirgin özelliğinin rengi ve hafifliği olduğunu belirten Kuyumcu Bülent Dalyan, "Sahte altına yakından bakıldığında üzerindeki işçilik kendini belli eder. En ayırt edici özelliği ise koyu sarı rengidir. Eline aldığında diğer altınlara göre hafif kalır. Bir de üzerine herhangi bir metal ile kazınırsa boyası kalkar. Gerçek altın ne kadar kazınırsa kazınsın özelliğini kaybetmez" diye konuştu. Aynı görünüm ve ebattaki 'Adana burması' modelinde yapılmış Suriye altını ile gerçeğini hassas teraziye koyan Dalyan, gerçek altının 30 gram, sahte altının ise 15 gram olduğunu gösterdi.

Suriye altını nedir? Suriye Altını nasıl anlaşılır?
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