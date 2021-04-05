Süreyya Yoğurtçu: "İsmail Balaban yarışmadan çekilmeli ve er meydanına dönmeli"
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Süreyya Yoğurtçu: "İsmail Balaban yarışmadan çekilmeli ve er meydanına dönmeli"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Süreyya Yoğurtçu: 'İsmail Balaban yarışmadan çekilmeli ve er meydanına dönmeli'

Türkiye Güreş Federasyonu Asbaşkanı Süreyya Yoğurtçu, Survivor'da yarışan Kırkpınar Başpehlivanlarından İsmail Balaban'a çağrıda bulundu.

Türkiye Güreş Federasyonu Asbaşkanı Süreyya Yoğurtçu, Survivor'da yarışan Kırkpınar Başpehlivanlarından İsmail Balaban'a çağrıda bulundu. Yoğurtçu, "Türkiye Güreş Federasyonu Yağlı Güreşten Sorumlu Asbaşkanı olarak İsmail Balaban'a o yarışmadan çekilmesi ve asıl yeri olan er meydanlarına dönmesi çağrısında bulunuyorum" diye konuştu.

Türkiye Güreş Federasyonu Asbaşkanı Süreyya Yoğurtçu, Survivor'da yarışan Kırkpınar Başpehlivanlarından İsmail Balaban ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kırkpınar Başpehlivanı İsmail Balaban'ın yer aldığı yarışmada hak etmediği sözlere maruz kaldığını söyleyen Yoğurtçu, "İsmail Balaban, bir Peygamber ve ata sporu olan yağlı güreş yapmaktadır. 660 yıllık bir geçmişe sahip olan Kırkpınar Yağlı Güreşleri bizim kültürümüzün bir parçasıdır ve ata sporumuzdur. Yağlı güreşler, içinde sevgi, saygı ve hoşgörüyü barındırır. Bu değerler bir güreşçi için her zaman kazanmaktan daha önemlidir. O yarışma ortamının, bu kültürle yetişen Başpehlivanımız İsmail Balaban'a ait bir yer olmadığını düşünüyorum. Türkiye Güreş Federasyonu Yağlı Güreşten Sorumlu Asbaşkanı olarak İsmail Balaban'a o yarışmadan çekilmesi ve asıl yeri olan er meydanlarına dönmesi çağrısında bulunuyorum. Yaşananlar karşısında üzülen tüm Türk halkının da benimle aynı fikirde olduğunu düşünüyorum" dedi.

-İHA-

Süreyya Yoğurtçu: 'İsmail Balaban yarışmadan çekilmeli ve er meydanına dönmeli'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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