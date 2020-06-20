Superbike Dünya Şampiyonası'nda yeni takvim belli oldu
Diğer spor branşlarında olduğu gibi Superbike da sezon, koronavirüs salgını nedeniyle askıya alınmıştı.
20.06.2020 18:45 | Son Güncelleme: 20.06.2020 19:34
Diğer spor branşlarında olduğu gibi Superbike da sezon, koronavirüs salgını nedeniyle askıya alınmıştı. Organizatörler, dönüş sonrası ilk yarışı ve geri kalan takvimin bir kısmını açıkladılar.
31 Temmuz-2 Ağustos: İspanya/ Jerez
7-9 Ağustos: Portekiz
28-30 Ağustos: İspanya/ Aragon
4-6 Eylül: İspanya/ Aragon
18-20 Eylül: İspanya/ Barselona
2-4 Ekim: Fransa
9-11 Ekim: Arjantin (Onaylanacak)
6-8 Kasım: İtalya (Onaylanacak)
İngiltere, Hollanda ve Katar ayakları daha sonra belirlenecek.
Kaynak: EuroSport.com