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Superbike Dünya Şampiyonası'nda yeni takvim belli oldu

Diğer spor branşlarında olduğu gibi Superbike da sezon, koronavirüs salgını nedeniyle askıya alınmıştı.

Superbike Dünya Şampiyonası'nda yeni takvim belli oldu
20.06.2020 18:45 | Son Güncelleme: 20.06.2020 19:34

Diğer spor branşlarında olduğu gibi Superbike da sezon, koronavirüs salgını nedeniyle askıya alınmıştı. Organizatörler, dönüş sonrası ilk yarışı ve geri kalan takvimin bir kısmını açıkladılar.

31 Temmuz-2 Ağustos: İspanya/ Jerez

7-9 Ağustos: Portekiz

28-30 Ağustos: İspanya/ Aragon

4-6 Eylül: İspanya/ Aragon

18-20 Eylül: İspanya/ Barselona

2-4 Ekim: Fransa

9-11 Ekim: Arjantin (Onaylanacak)

6-8 Kasım: İtalya (Onaylanacak)

İngiltere, Hollanda ve Katar ayakları daha sonra belirlenecek.


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