Superbike Dünya Şampiyonası'nda yeni takvim belli oldu Diğer spor branşlarında olduğu gibi Superbike da sezon, koronavirüs salgını nedeniyle askıya alınmıştı.

Diğer spor branşlarında olduğu gibi Superbike da sezon, koronavirüs salgını nedeniyle askıya alınmıştı. Organizatörler, dönüş sonrası ilk yarışı ve geri kalan takvimin bir kısmını açıkladılar. 31 Temmuz-2 Ağustos: İspanya/ Jerez 7-9 Ağustos: Portekiz 28-30 Ağustos: İspanya/ Aragon 4-6 Eylül: İspanya/ Aragon 18-20 Eylül: İspanya/ Barselona 2-4 Ekim: Fransa 9-11 Ekim: Arjantin (Onaylanacak) 6-8 Kasım: İtalya (Onaylanacak) İngiltere, Hollanda ve Katar ayakları daha sonra belirlenecek. Kaynak: EuroSport.com