Süper Toto Süper Lig'in 33. haftasında Başakşehir, deplasmanda Gaziantep FK'ye 2-0 mağlup oldu

Süper Toto Süper Lig'in 33. haftasında Başakşehir, deplasmanda Gaziantep FK'ye 2-0 mağlup oldu. Konuk ekibin golleri 32. ve 52. dakikalarda Maxim'den geldi. Başakşehir bu skorla önümüzdeki hafta oynayacağı zorlu Fenerbahçe maçı öncesi, 33 puanla küme düşme hattının 1 puan üzerinde yer aldı.

Süper Toto Süper Lig'in 33. haftasında Gaziantep FK ile Başakşehir karşılaştı. Konuk ekip, Rumen futbolcusu Maxim'in yıldızlaştığı maçta sahada 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

BAŞAKŞEHİR DÜŞME HATTINDAN ÇIKAMIYOR

Gaziantep FK'ye galibiyeti getiren golleri ilki penaltıdan olmak üzere 32. ve 52. dakikalarda Rumen yıldız Maxim kaydetti. Bu sonucun ardından son 4 maçta 8 puan kaybeden Başakşehir, 33 puanla küme düşme hattının 1 puan üzerinde yer aldı. Son 5 maçta 3 galibiyet alan Gaziantep FK ise 50 puana yükselerek 5. sıraya kadar ulaştı. Süper Lig'in 34. haftasında bay geçecek olan Başakşehir bir sonraki evinde Fenerbahçe ile kritik bir müsabakaya çıkacakken, Gaziantep FK ise 12 Nisan'da Fenerbahçe'ye konuk olacak.