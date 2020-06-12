Süper Piyango sonuçları MPİ tarafından açıklandı! 11 Haziran Perşembe Süper Piyango çekilişi Milli Piyango İdaresi tarafından, Süper Piyango 11 Haziran Perşembe çekilişi yapıldı. Oyun tutkunları Süper Piyango sonuçlarını araştırıyor. 11 Haziran Süper Piyango çekiliş sonuçlarına göre büyük ikramiye 50 bin sahibini buldu. İşte, Süper Piyango çekilişi ve Süper Piyango bilet sorgulama ekranı...

Süper Piyango çekilişi canlı yayında açıklanıyor. Milli Piyango İdaresi, Süper Piyango oyunu çekiliş sonuçlarını yayımladı. Noter huzurunda ve canlı aktarılan Süper Piyango çekilişi 11 Haziran sonuçları belli oldu. Büyük ikramiye olan 50 bin TL sahiplerini buldu. İşte, 11 Haziran Perşembe Süper Piyango sıralı tam liste çekiliş sonuçları...

Süper Piyango sonuçları için tıklayın...

KAZANAN NUMARALAR

50000 TL ikramiye kazanan numaralar

031627 283081 398575 452985 453162

1000 TL ikramiye kazanan numaralar

005008 008737 018094 030264 079300 082328

092016 099841 108817 123934 129626 131200

139374 144050 150644 153138 159906 176693

184610 216568 223464 230340 267892 297008

313287 317663 318575 319685 335457 340379

345278 348771 359455 361556 364495 368531

372283 374489 397030 397616 402726 413920

414734 419154 419515 430387 433386 474933

482526 488288

Son 1 rakamına göre 3 TL ikramiye kazanan numaralar

3

SÜPER PİYANGO NEDİR?

Milli Piyango İdaresi (MPİ), 'Süper Piyango' isimli yeni şans oyununu hakkında bilgi verdi. Her gün çekiliş yapılacak olan Süper Piyango şans oyununun satışı online olarak 20 Nisan'da başlandı. Buna göre bir kişiye 500 bin kazandırırken, ikinci ikramiye olarak 50 bin ve bir de amorti olacak.

SÜPER PİYANGO SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet adresinden Süper Piyango oyununun, ''çekiliş sonucuna git'' seçeneği tıklanır. Ardından gelen ekranda, çekiliş tarihi seçilir. İstenirse bilet numarası ile sorgulama da yapılır. Diğer yandan çekiliş tarihini seçtikten sonra ikramiye isabet eden tüm listeyi görüntüleyebilirsiniz.