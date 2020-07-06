Süper Piyango sonuçları MPİ: 5 Temmuz Pazar Süper Piyango çekilişi Milli Piyango İdaresi tarafından, Süper Piyango 5 Temmuz Pazar çekilişi yapıldı. Oyun tutkunları Süper Piyango sonuçlarını araştırıyor. 5 Temmuz Süper Piyango çekiliş sonuçlarına göre 100 bin lira bir şanlı numaraya gitti. İşte, Süper Piyango çekilişi ve Süper Piyango bilet sorgulama ekranı...

Süper Piyango çekilişi canlı yayında açıklanıyor. Milli Piyango İdaresi, Süper Piyango oyunu çekiliş sonuçlarını yayımladı. Noter huzurunda ve canlı aktarılan Süper Piyango çekilişi 5 Temmuz sonuçları belli oldu. Büyük ikramiye olan 100 bin TL sahibini buldu. İşte, 5 Temmuz Süper Piyango sıralı tam liste çekiliş sonuçları...

Süper Piyango sonuçları için tıklayın...

KAZANAN NUMARALAR

100000 TL ikramiye kazanan numaralar

021168

10000 TL ikramiye kazanan numaralar

010130 014693 209447 230333 325583 372990

436037 451712 470231 489949

5000 TL ikramiye kazanan numaralar

075259 164570 189928 270326 474780

Son 1 rakamına göre 3 TL ikramiye kazanan numaralar

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SÜPER PİYANGO NEDİR?

Milli Piyango İdaresi (MPİ), 'Süper Piyango' isimli yeni şans oyununu hakkında bilgi verdi. Her gün çekiliş yapılacak olan Süper Piyango şans oyununun satışı online olarak 20 Nisan'da başlandı. Buna göre bir kişiye 500 bin kazandırırken, ikinci ikramiye olarak 50 bin ve bir de amorti olacak.

SÜPER PİYANGO SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet adresinden Süper Piyango oyununun, ''çekiliş sonucuna git'' seçeneği tıklanır. Ardından gelen ekranda, çekiliş tarihi seçilir. İstenirse bilet numarası ile sorgulama da yapılır. Diğer yandan çekiliş tarihini seçtikten sonra ikramiye isabet eden tüm listeyi görüntüleyebilirsiniz.