Süper Piyango sonuçları 19 Haziran: MPİ Süper Piyango çekilişi
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Süper Piyango sonuçları 19 Haziran: MPİ Süper Piyango çekilişi

Milli Piyango İdaresi tarafından, Süper Piyango 19 Haziran Cuma çekilişi gerçekleşti. Oyun tutkunları Süper Piyango sonuçlarını araştırıyor. 19 Haziran Süper Piyango çekiliş sonuçlarına göre büyük ikramiye olan 100 bin sahibini buldu. İşte, Süper Piyango çekilişi ve Süper Piyango bilet sorgulama ekranı...

Süper Piyango sonuçları 19 Haziran: MPİ Süper Piyango çekilişi
20.06.2020 08:46 | Son Güncelleme: 20.06.2020 08:50

Süper Piyango çekilişi canlı yayında sonuçlandı. Milli Piyango İdaresi, Süper Piyango oyunu çekiliş sonuçlarını internet adresi üzerinden yayımladı. Noter huzurunda ve canlı aktarılan Süper Piyango çekilişi 19 Haziran sonuçları belli oldu. Büyük ikramiye olan 100 bin TL sahibini buldu. İşte, 19 Haziran Cuma Süper Piyango sıralı tam liste çekiliş sonuçları...

Süper Piyango sonuçları için tıklayın...

KAZANAN NUMARALAR

100000 TL ikramiye kazanan numaralar

396759

10000 TL ikramiye kazanan numaralar

094564 137326 222033 296272 317052 328001

428157 431174 480118 487880

5000 TL ikramiye kazanan numaralar

090056 102426 190043 246752 423891

Son 1 rakamına göre 3 TL ikramiye kazanan numaralar

0 - 6

Süper Piyango sonuçları 19 Haziran: MPİ Süper Piyango çekilişi

SÜPER PİYANGO NEDİR?

Milli Piyango İdaresi (MPİ), 'Süper Piyango' isimli yeni şans oyununu hakkında bilgi verdi. Her gün çekiliş yapılacak olan Süper Piyango şans oyununun satışı online olarak 20 Nisan'da başlandı. Buna göre bir kişiye 500 bin kazandırırken, ikinci ikramiye olarak 50 bin ve bir de amorti olacak.

SÜPER PİYANGO SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet adresinden Süper Piyango oyununun, ''çekiliş sonucuna git'' seçeneği tıklanır. Ardından gelen ekranda, çekiliş tarihi seçilir. İstenirse bilet numarası ile sorgulama da yapılır. Diğer yandan çekiliş tarihini seçtikten sonra ikramiye isabet eden tüm listeyi görüntüleyebilirsiniz.

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