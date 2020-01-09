Süper Loto sonuçları 9 Ocak 2020 - MPİ Süper Loto 638.hafta

09.01.2020 23:15 | Son Güncelleme: 09.01.2020 23:15

Süper Loto sonuçları için dün akşam şanslı 6 numara çekildi ve kazanan numaralar açıklandı. Geçen hafta yapılan çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kimse çıkmadı ve 2.001.829,24 TL devretti. 9 Ocak Perşembe günü yapılan Süper Loto çekilişinde büyük ikramiye 4.288.961,15 TL olarak belirlendi. 638. hafta çekilişi yapıldı ve ödül devretti. Süper Loto nasıl oynanır?

638. HAFTA SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ YAPILDI

9 Ocak 2020 günü 638. Süper Loto sonuçları noter huzurunda canlı olarak aktarıldı. İstanbul Beyoğlu'nda bulunan Galatasaray Şube Müdürlüğü'nde yapılan çekiliş saat 21.15'te başladı. Şanslı numaraların belirlenişini aşağıdaki MPİ canlı yayın bağlantısından takip edebilirsiniz.

Süper Loto canlı izle...

9 OCAK 2020 PERŞEMBE SÜPER LOTO SONUÇLARI

Süper Loto oyununun 638. hafta çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 13, 14, 26, 41, 46 ve 48 olarak belirlendi.

Süper Loto oyununun 638. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 4 milyon 288 bin 961 lira 15 kuruş devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 40 kişi 12 bin 949 lira 10'ar, 4 bilen 2 bin 754 kişi 204 lira 60'ar, 3 bilen 63 bin 756 kişi 14 lira 85'er kuruş ikramiye kazandı.

Süper Loto sonuçları için tıklayınız...

SÜPER LOTO SONUÇLARI 2 OCAK 2020

Süper Loto oyununun 637. hafta çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 13, 14, 32, 35, 38 ve 41 olarak belirlendi.

Süper Loto oyununun 637. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 2 milyon bin 829 lira devretti. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 37 kişi 12 bin 250 lira 40'ar, 4 bilen 2 bin 766 kişi 178 lira 20'şer, 3 bilen 58 bin 383 kişi 14 lira 20'şer kuruş ikramiye kazandı.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR, İKRAMİYELER NEREDEN ALINIYOR?

Süper Loto, Milli Piyango İdaresi tarafından 19.10.2007 tarihinden itibaren düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Süper Loto çekilişinde özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.

**Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,**

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.