Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 3 - Fatih Karagümrük: 2 (İlk yarı) - Haberler
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Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 3 - Fatih Karagümrük: 2 (İlk yarı)

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 3 - Fatih Karagümrük: 2 (İlk yarı)

Süper Lig'in 5'inci haftasında Yeni Malatyaspor sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırlıyor.

Süper Lig'in 5'inci haftasında Yeni Malatyaspor sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 3-2 Yeni Malatyaspor'un üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

18. dakikada ev sahibi takımda Haddadi'nin sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Tetteh yükselerek kafa vuruşu ile topu ağlarla buluşturdu. 1-0

24. dakikada Yeni Malatyaspor'da Mounir, araya attığı topu iyi takip eden Mustafa, sert vuruşla topu filelere gönderdi. 2-0

30. dakikada Karagümrük'de gelişen atakta Efe'nin pasında topla buluşan Bertolacci'nin vuruşunda savunmaya çarpan top ağlarla buluştu-2-1

40. dakikada Yeni Malatyaspor'un gelişen atağında orta sahada topla buluşan Mounir, rakiplerini çalımlayarak kaleci ile buluştu ve topu kalecinin uzanamayacağı köşeden ağlara gönderdi. 3-1

44. dakikada aradaki farkı kapatmak için bastıran konuk ekipte Balkovec'in asistiyle topla buluşan Pesic topu filelere göndererek farkı yine bire indirdi. 3-2

Hakemler: Hüseyin Göçek xx, Samet Çavuş xx, Hakan Karabalçık xx

Yeni Malatyaspor: Abdulsamed xx, Muhammed xx, Wallace xx, Sadık, Haddadi xx, Mustafa xxx, Ndong xx, Aabid xx, Mounir xxx, Adem xx, Tetteh xxx

Yedekler: Eyüp Türkaslan, Awuku, Mert Örnek, Semih Kaya, Mallan, Nshimirimana, Hasan Özkan, Hagi Osman, Walter Bwalya, Kubilay Kanatsızkuş

Teknik Direktör: İrfan Buz:

Fatih Karagümrük: Emiliano Viviano xx, Hedenstad xx (Serhat dk. 37 ?), Burak x, Zukanovic xx, Balkovec xx, Efe xx, Karamoh xx, Bertolacci xxx, Erhun xx, Ahmed xx, Pesic xxx,

Yedekler: Yavuz Aygün, Serhat Ahmetoğlu, Ömer Faruk Ersoy, Caner Erkin, Emre Mor, Jimmy Durmaz, Kerim Frei, Munir Mercan, Adnan Ugur, Vato Arveladze

Teknik Direktör: Francesco Farioli

Goller: Tetteh (dk. 18), Mustafa ( dk. 24), Mounir (dk. 40) (Y. Malatyaspor), Bertolacci (dk. 30), Pesic (dk. 44) (F. Karagümrük)

Sarı Kart: Erhun (F. Karagümrük)

(Cahit Özçelik - Erdal Akbuğa - Numan Güder/İHA)

Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 3 - Fatih Karagümrük: 2 (İlk yarı)

Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 3 - Fatih Karagümrük: 2 (İlk yarı)

Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 3 - Fatih Karagümrük: 2 (İlk yarı)

Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 3 - Fatih Karagümrük: 2 (İlk yarı)

Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 3 - Fatih Karagümrük: 2 (İlk yarı)

Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 3 - Fatih Karagümrük: 2 (İlk yarı)

Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 3 - Fatih Karagümrük: 2 (İlk yarı)

Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 3 - Fatih Karagümrük: 2 (İlk yarı)

Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 3 - Fatih Karagümrük: 2 (İlk yarı)

Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 3 - Fatih Karagümrük: 2 (İlk yarı)

Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 3 - Fatih Karagümrük: 2 (İlk yarı)

Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 3 - Fatih Karagümrük: 2 (İlk yarı)

Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 3 - Fatih Karagümrük: 2 (İlk yarı)

Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 3 - Fatih Karagümrük: 2 (İlk yarı)

Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 3 - Fatih Karagümrük: 2 (İlk yarı)

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Haber: Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 3 - Fatih Karagümrük: 2 (İlk yarı) - Haberler
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