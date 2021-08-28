Süper Lig: Yeni Malatya: 1- Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)
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Süper Lig: Yeni Malatya: 1- Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)

Süper Lig: Yeni Malatya: 1- Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Süper Lig'in 3. haftasında Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK'yı ağırlıyor.

Süper Lig'in 3. haftasında Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK'yı ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

14. dakikada Sagal sağ kanattan ortasında Figueiredo'nun tehlikeli kafa vuruşu auta çıktı.

23. dakikada Sagal'ın kullandığı kornerde Djolobodjı'nın kafa vuruşu direğe çarparak auta çıktı.

33. dakikada Aabid'in ceza sahası içerisinden vurduğu sert şut kale direğinin yanından auta çıktı.

45. dakikada Aabid'in pasında topla buluşan Adem Büyük meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Sarper Barış Saka xx Murat Ergin Gözütok xx S.Altay xx

Yeni Malatya: Abdulsamed xx, Semih x, Wallace xx, Sadık xx, Mallan xx, Nshimirimana x, Aabid xxx, Haddadi xx, Mustafa xx, Adem xxx, Tetteh xx

Yedekler: Ahmet Türkaslan, Gameli, Ndong, Ndizeye, Mert Örnek, Haqı Osman, Mert Miraç Altıntaş, Kubilay Kanatsızkuş, Hasan Özkan

Teknik Direktör: İrfan Buz

Gaziantep FK: Günay xx, Djılobodjı x, Toşca x, Ertuğrul xx, Kitsiou x, Jefferson xx, Merkel xx, Mendly xx, Recep xx, Sagal xx, Figueiredo xx

Yedekler: Burak Ozan, Ulaş Zengin, Kenan Özer, Halil Pehlivan, Olkowski

Oğuz Ceylan, Doğan Erdoğan, Borven, Mirza Cihan, Yusuf Türk

Teknik Direktör: Erol Bulut

Gol: Adem Büyük (dk. 45) (Yeni Malatyaspor)

(Veysel Korkmaz - Erdal Akbuğa/İHA)

Süper Lig: Yeni Malatya: 1- Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Yeni Malatya: 1- Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Yeni Malatya: 1- Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Yeni Malatya: 1- Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Yeni Malatya: 1- Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Yeni Malatya: 1- Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Yeni Malatya: 1- Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Yeni Malatya: 1- Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Yeni Malatya: 1- Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Yeni Malatya: 1- Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Yeni Malatya: 1- Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Yeni Malatya: 1- Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Yeni Malatya: 1- Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Yeni Malatya: 1- Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Yeni Malatya: 1- Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Yeni Malatya: 1- Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Yeni Malatya: 1- Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Süper Lig: Yeni Malatya: 1- Gaziantep FK: 0 (İlk yarı) - Haberler
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