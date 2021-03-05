Süper Lig ve TFF 1. Lig U19 Gelişim Ligleri müsabaka denetçileri eğitimi yapıldı
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Süper Lig ve TFF 1. Lig U19 Gelişim Ligleri müsabaka denetçileri eğitimi yapıldı

05.03.2021 16:23 | Son Güncelleme: 05.03.2021 16:29
Süper Lig ve TFF 1. Lig U19 Gelişim Ligleri müsabaka denetçileri eğitimi yapıldı

Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Gelişim Direktörlüğü tarafından Süper Lig ve TFF 1. Lig U19 Gelişim Ligleri müsabakalarında görevli olacak denetçiler için eğitim düzenlendi.

Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Gelişim Direktörlüğü tarafından Süper Lig ve TFF 1. Lig U19 Gelişim Ligleri müsabakalarında görevli olacak denetçiler için eğitim düzenlendi.

TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde video konferans yoluyla gerçekleştirilen eğitimin açılış konuşmasını TFF Futbol Gelişim Direktörü Yardımcısı Rüştü Reçber yaptı. Reçber, "Covid-19 virüsü nedeniyle Gelişim Ligleri organizasyonlarına, 13 Mart 2020 tarihinde sporcularımızın sağlıklı bir ortamda gelişimlerini sürdüremeyeceklerini öngörerek ara verilmişti. TFF Yönetim Kurulumuz 18.01.2021 tarihinde, aradan geçen bu süre zarfında ligin kalitesini ve tüm paydaşlarımızın sağlığını ön planda tutacak şekilde Süper Lig ve TFF 1. Lig U19 Gelişim Liglerimizi 13 Mart 2021 tarihinde başlatma kararı aldı. U19 Gelişim Ligleri'nin her müsabakasında Türkiye Futbol Federasyonu'nu temsilen sağlık tedbirleri kontrolörleri ve siz denetçilerimiz Covid-19 salgını tedbirlerine uyulması konusunda bu sürecin kontrolümüz altında yürütülmesini sağlayacaksınız. Bu önemli görevde başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.

Toplantıya katılan TFF Temsilci İşleri Direktörü Baki Şahin denetçilere verdiği eğitimde; denetçi yetkileri, görevleri, raporları, talimatlar, statüler, müsabaka organizasyon toplantısı, sağlık tedbirleri uygulamaları, müsabaka alanları ve akreditasyon sistemleri hakkında bilgi aktardı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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