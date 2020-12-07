Süper Lig: Trabzonspor: 1 - DG Sivasspor: 0 (İlk yarı)
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Süper Lig: Trabzonspor: 1 - DG Sivasspor: 0 (İlk yarı)

07.12.2020 20:30 | Son Güncelleme: 07.12.2020 20:40
Süper Lig: Trabzonspor: 1 - DG Sivasspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor ile DG Sivasspor karşılaşıyor.

Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor ile DG Sivasspor karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısını bordo-mavililer 1-0 önde kapattı.

Maçtan dakikalar (ilk yarı)

8. dakikada sol taraftan gelişen Trabzonspor atağından ceza sahası içi sol çaprazından Ekuban'ın sert şutunu kaleci Samassa kornere çıkardı.

15. dakikada Sivasspor'un sol taç çizgisinin hemen önünden kazandığı serbest vuruşta Faycal Fajr'ın vuruşunda direk kaleye giden meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan Çakır son anda kornere çıkardı.

21. dakikada sağ kanattan Gradel'in ortasına kale alanının hemen önünde Yatabare kafayı vurdu, top az farkla üstten auta çıktı.

36. dakikada Trabzonsor'un sağ taraftan kullandığı korner atışında penaltı noktasına yakın yerden Ekuban'ın kafa vuruşu yandan auta gitti.

45. dakikada Ekuban ile gelişen ani Trabzonspor atağından Abdulkadir Ömür'ün pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Ekuban, meşin yuvarlağı kaleci Samassa'nın sağından ağlarla buluşturdu. 1-0

Stat: Medical Park

Hakemler: Suat Arslanboğa xx, Alpaslan Dedeş xx, Yusuf Bozdoğan xx

Trabzonspor: Uğurcan Çakır x, Serkan Asan xx, Edgar le xx, Vitor Hugo xx, Marlon xx, Abdulkadir Parmak xx, Lewis Baker x, Abdulkadir Ömür xx, Ekuban xx, Bilal Başacıkoğlu x, Afobe x

Yedekler: Erce Kardeşler, Hosseini, Yusuf Sarı, Sefa Kınalı, Diabete, Kamil Ahmet Çörekçi, Flavio, Atakan Gündüz, Palaza, Faruk Can Genç

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

DG Sivasspor: Samassa xx, Caner x, Appindangoye x, Camara x, Ziya Erdal x, Hakan Arslan x, Claudemir x, Faycal Fajr x, Ninga x, Max Gradel x, Yatabare x

Yedekler: Zülfikar Yıldırım, Ali Şaşal Vural, Kone, Isaac Cofie, Robin Yalçın, Kerem Atakan Keskin, Barış Yardımcı

Teknik Sorumlu: Mehmet Bülent Albayrak

Gol: Ekuban (dk. 45) (Trabzonspor)

(İHA)

Süper Lig: Trabzonspor: 1 - DG Sivasspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Trabzonspor: 1 - DG Sivasspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Trabzonspor: 1 - DG Sivasspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Trabzonspor: 1 - DG Sivasspor: 0 (İlk yarı)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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