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Süper Lig: Sivasspor: 0 Yeni Malatyaspor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 31. haftasında Sivasspor, sahasında Yeni Malatyaspor'a 1-0 mağlup oldu.

Süper Lig: Sivasspor: 0 Yeni Malatyaspor: 1 (Maç sonucu)
08.07.2020 20:41 | Son Güncelleme: 08.07.2020 20:53

Süper Lig'in 31. haftasında Sivasspor, sahasında Yeni Malatyaspor'a 1-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

54. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içerisinde topa iyi yükselen Yatabare'nin kafası direğe çarparak auta çıktı.

67. dakikada Umut Bulut'un pasında ceza sahası dışında meşin yuvarlağı önünde bulan Gökhan Töre'nin şutu kalenin üstünden auta çıktı.

68. dakikada Yeni Malatyaspor'da ceza sahası dışarısında topu alan Acquah, uzak mesafeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlığı ağlarla buluşturdu. 0-1

82. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın serbest vuruşunda ceza alanında Yatabare'nin kafa vuruşu direkten döndü.

88. dakikada Sivasspor'da savunmadan seken topu önünde bulan Yasin Öztekin'in şutu kale direğinin üstünden dışarı çıktı.

Stat: Sivas 4 Eylül*?

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Erdinç Sezertam xx, Serkan Çimen xx

Sivasspor: Samassa xx, Uğur Çiftçi x (dk. 75 Peter Skuletic x), Aaron xx, Coffie xx (Armin Derlek dk. 83 ?), Hakan Yandaş xx, Yatabare xx (Yasin Öztekin dk. 83 ?), Erdoğan x (Fernandao dk. 60 x), Fatih Aksoy x (Kone dk. 45 x), Emre Kılınç xx, Marcelo xx, Caner Osmanpaşa xx

Yedekler: Muammer, Papp, Samba Camara, Barış Yardımcı, Peter Skuletic

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Yeni Malatyaspor: Farnolle xx, Robin Yalçın xx (Foffan dk. 89 ?), Gökhan Töre xx (Yiğithan Güveli dk. 77 x), Murat Yıldırım xx (Kjartansson dk. 89 ?), Umut Bulut xx, Hadebe xx, Acquah xxx, Donald x (Remi Walter dk. 62 x), Cheabeke xx, Arturo Mina xx, Karim Hafez xx

Yedekler: Abdulsamed Damlu, Murat Akşit, Erkan Kaş, Ahmed Ildız, Mustafa Akbaş, Youssouf Ndayishimiye

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Gol: Acquah (dk. 68) (Yeni Malatyaspor)

Sarı kartlar: Yatabare (Sivasspor), Hadebe, Farnolle (Yeni Malatyaspor) - SİVAS

Kaynak: İHA

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