Süper Lig: Sivasspor: 0 - Göztepe: 0 (İlk yarı)
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Süper Lig: Sivasspor: 0 - Göztepe: 0 (İlk yarı)

30.11.2020 20:28 | Son Güncelleme: 30.11.2020 20:46
Süper Lig: Sivasspor: 0 - Göztepe: 0 (İlk yarı)

Süper Lig'in 10. haftasında Sivasspor, Göztepe'yi ağırlıyor.

Süper Lig'in 10. haftasında Sivasspor, Göztepe'yi ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0'lık beraberlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

16. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Guilherme'nin şutu kalenin üstünden auta çıktı.

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19. dakikada Kayode'nin sol kanattan ortasında Robin Yalçın'ın kafa vuruşu kaleyi bulmadı.

29. dakikada Göztepe'nin sol kanattan gelişen atağında Halil Akbunar'ın yerden pasında ceza sahası içinde Guilherme'nin şutu auta çıktı.

45. dakikada Sivasspor'da ceza sahası dışında topla buluşan Yasin Öztekin'in şutu kaleci İrfan'da kaldı.

Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Serkan Tokat xx, Mehmet Kısal xx, Deniz Özaral xx

Sivasspor: Samassa xx, Kone xx, Appindangoye xx, Cofie xx, Claudemir xx, Gradel xx, Robin Yalçın xx, Yasin Öztekin xx, Barış Yardımcı xx, Kayode xx, Caner Osmanpaşa xx

Yedekler: Muammer Yıldırım, Ali Şaşal Vural, Yatabare, Camara, Kerem Kesgin, Casmir Ninga, Mikail Balkaya, Samet Kılıçkaya

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Göztepe: İrfan Can Eğribayat xx, Mihojevic xx, Halil Akbunar xx, Soner Aydoğdu xx, Pape Ndiaye xx, Guilherme xx, Yalçın Kayan xx, Atınç Nukan xx, Berkan Emir xx, Obinna xx, Murat Paluli xx

Yedekler: Balazs Megyeri, Christian Chagas, Alpaslan Öztürk, Kubilay Sönmez, da Costa, Tripic, Gassama, Burak Süleyman, Burekovic, Stefano Napoleoni

Teknik Direktör: İlhan Palut

(Veysel Korkmaz - Oğuzhan Sarzep/İHA)

Süper Lig: Sivasspor: 0 - Göztepe: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Sivasspor: 0 - Göztepe: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Sivasspor: 0 - Göztepe: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Sivasspor: 0 - Göztepe: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Sivasspor: 0 - Göztepe: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Sivasspor: 0 - Göztepe: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Sivasspor: 0 - Göztepe: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Sivasspor: 0 - Göztepe: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Sivasspor: 0 - Göztepe: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Sivasspor: 0 - Göztepe: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Sivasspor: 0 - Göztepe: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Sivasspor: 0 - Göztepe: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Sivasspor: 0 - Göztepe: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Sivasspor: 0 - Göztepe: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Sivasspor: 0 - Göztepe: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Sivasspor: 0 - Göztepe: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Sivasspor: 0 - Göztepe: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Sivasspor: 0 - Göztepe: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Sivasspor: 0 - Göztepe: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Sivasspor: 0 - Göztepe: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Sivasspor: 0 - Göztepe: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Sivasspor: 0 - Göztepe: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Sivasspor: 0 - Göztepe: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Sivasspor: 0 - Göztepe: 0 (İlk yarı)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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