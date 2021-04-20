Süper Lig: A. Hatayspor: 1 Antalyaspor: 0 (İlk yarı)
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Süper Lig: A. Hatayspor: 1 Antalyaspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig: A. Hatayspor: 1 Antalyaspor: 0 (İlk yarı)
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Süper Lig'in 36. haftasında A. Hatayspor, sahasında Antalyaspor ile karşılaşıyor.

Süper Lig'in 36. haftasında A. Hatayspor, sahasında Antalyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibinin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

5. dakikada hızlı gelişen Antalyaspor atağında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Serdar Gürler'in şutunda kaleci Munir başarılı oldu.

11. dakikada Aabid'in uzaktan şutu kaleci Boffin'den sekerken, dönen topu Traore tamamladı, bu şutta da Boffin başarılı oldu.

19. dakikada Aabid'in sol kanattan uzun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Boupendza, rakibini geçerek çektiği şutta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0

Stat: Antakya Atatürk

Hakemler: Bahattin Şimşek xx, İsmail Şencan xx, Samet Çiçek xx

Hatayspor: Munir xx, Strahil Popov xx, Billong xx, Pablo Santos xx, Katranis xx, Aabid Rayane xxx, Ruben Riberio xx, Adama Traore xx, David Akintola xx, Mame Diouf xx, Boupendza xxx

Yedekler: Akın Alkan, Ekrem Kılıçarslan, Burak Can, Soner, Isaac Sackey, Mesut Çaytemel, Muhammed Mert, Abdurrahman Canlı, Kamara, Akomadi

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Antalyaspor: Boffin x, Mert xxx, Bahadır xx, Naldo xx, Ali Eren xx, Doğukan xxx, Hakan x (Ufuk Akyol dk. 28 xx), Fredy xx, Serdar xxx, Amilton xx, Podolski xx

Yedekler: Doğukan, Ferhat, Ersan, Orgill, Jean-Armel Drole, Mevlüt Han, Omar Imeri, Fehmi Koç

Teknik Direktör: Ersun Yanal

Gol: Boupendza (dk. 19) - HATAY

Süper Lig: A. Hatayspor: 1 Antalyaspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: A. Hatayspor: 1 Antalyaspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: A. Hatayspor: 1 Antalyaspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: A. Hatayspor: 1 Antalyaspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: A. Hatayspor: 1 Antalyaspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: A. Hatayspor: 1 Antalyaspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: A. Hatayspor: 1 Antalyaspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: A. Hatayspor: 1 Antalyaspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: A. Hatayspor: 1 Antalyaspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: A. Hatayspor: 1 Antalyaspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: A. Hatayspor: 1 Antalyaspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: A. Hatayspor: 1 Antalyaspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: A. Hatayspor: 1 Antalyaspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: A. Hatayspor: 1 Antalyaspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: A. Hatayspor: 1 Antalyaspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: A. Hatayspor: 1 Antalyaspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: A. Hatayspor: 1 Antalyaspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: A. Hatayspor: 1 Antalyaspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: A. Hatayspor: 1 Antalyaspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: A. Hatayspor: 1 Antalyaspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: A. Hatayspor: 1 Antalyaspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: A. Hatayspor: 1 Antalyaspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: A. Hatayspor: 1 Antalyaspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: A. Hatayspor: 1 Antalyaspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: A. Hatayspor: 1 Antalyaspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: A. Hatayspor: 1 Antalyaspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: A. Hatayspor: 1 Antalyaspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: A. Hatayspor: 1 Antalyaspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: A. Hatayspor: 1 Antalyaspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: A. Hatayspor: 1 Antalyaspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: A. Hatayspor: 1 Antalyaspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: A. Hatayspor: 1 Antalyaspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: A. Hatayspor: 1 Antalyaspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: A. Hatayspor: 1 Antalyaspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: A. Hatayspor: 1 Antalyaspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: A. Hatayspor: 1 Antalyaspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: A. Hatayspor: 1 Antalyaspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: A. Hatayspor: 1 Antalyaspor: 0 (İlk yarı)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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