Süper Lig Serbest ve Grekoromen Güreş Müsabakaları'na yarından itibaren Ankara ev sahipliği yapacak
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Süper Lig Serbest ve Grekoromen Güreş Müsabakaları'na yarından itibaren Ankara ev sahipliği yapacak

Süper Lig Serbest ve Grekoromen Güreş Müsabakaları'na yarından itibaren Ankara ev sahipliği yapacak
Anadolu Ajansı / Sinem Er - Haberler | Spor

Süper Lig Serbest ve Grekoromen Güreş Müsabakaları yarın Ankara'da başlayacak.

Süper Lig Serbest ve Grekoromen Güreş Müsabakaları yarın Ankara'da başlayacak.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, serbest ve grekoromen stilde 28 takımın mücadele edeceği organizasyon, Taha Akgül Spor Salonu'nda düzenlenecek.

Organizasyonda serbest stil müsabakaları 1-3 Eylül, grekoromen stil müsabakaları isen 4-6 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er

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Süper Lig Serbest ve Grekoromen Güreş Müsabakaları'na yarından itibaren Ankara ev sahipliği yapacak - Haberler Spor
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