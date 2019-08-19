Süper Lig puan durumu: İlk hafta maç sonuçları (beIN Sport maç özetleri izle)

19.08.2019 08:08

Süper Lig Cemil Usta sezonu Cuma günü başladı. Sezonun ilk maçında Denizlispor, Galatasaray'ı ağırladı. Son şampiyon Galatasaray, deplasmanda beklemediği bir yenilgi ile yeni sezona başlangıç yaptı. Cumartesi günü oynanan maçta ise Sivasspor, Beşiktaş'ı 3-0 yenerek ilk haftanın süprizlerinden birini yaptı. Ligde ilk hafta maçları bu akşam oynanacak Fenerbahçe - Gazişehir Gaziantep karşılaşması ile tamamlanacak.

2019-2020 Spor Toto Süper Lig Cemil Usta sezonu Cuma günü Yukatel Denizlispor - Galatasaray maçı ile başladı. Ev sahibi takımın 2-0 galip geldiği maçta sezonun ilk golünü Recep Niyaz atmış oldu. Selçuk İnan'ın penaltı atışından yararlanmadığı maç sonucu ile birlikte sarı kırmızılı takım, uzun bir aradan sonra lige yenilgi ile başlamış oldu.

İlk haftanın diğer süpriz sonucu ise Demir Grup Sivasspor - Beşiktaş maçında alındı. Eski BJK'lı Rıza Çalımbay'ın yönettiği Sivasspor, Abdullah Avcı'nın Beşiktaş başında çıktığı ilk lig maçında 3-0 galip geldi. Diğer yandan Medipol Başakşehir, Yeni Malatyaspor deplasmanından 3-0 yenik ayrıldı. Süper Lig maç özetlerini aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz. İşte Süper Lig puan durumu ve maç sonuçları

SÜPER LİG MAÇ ÖZETLERİ

SÜPER LİG 1. HAFTA MAÇ SONUÇLARI

16.8.2019 Cuma

Yukatel Denizlispor 2-0 Galatasaray

17.8.2019 Cumartesi

Gençlerbirliği 0-1 Çaykur Rizespor

Sivasspor 3-0 Beşiktaş

İstikbal Mobilya Kayserispor 0-1 Alanyaspor

18.8.2019 Pazar

Konyaspor 0-0 Mke Ankaragücü

Göztepe 0-1 Antalyaspor

Kasımpaşa 1-1 Trabzonspor

Yeni Malatyaspor 3-0 Medipol Başakşehir Fk

19.8.2019 Pazartesi

Fenerbahçe - Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü