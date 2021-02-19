Süper Lig oyuncu satışında İtalya Serie C'nin bile gerisinde kaldı

Spor Toto Süper Lig, 2020/2021 sezonu ara transfer döneminde en çok para harcayan ligler sıralamasında 4. sırada kendine yer bulmuştu. Transfere oldukça fazla para harcayan kulüplerimiz, oyuncu satışından ise yeterli geliri yaratamadı. Süper Lig ekipleri oyuncu satışında İtalya Serie C'nin bile gerisinde kaldı.

Spor Toto Süper Lig'de ara transfer döneminde kulüpler yaptıkları transferlerle dikkat çekerken, futbolcu satışından gelir yaratma konusunda başarısız oldular. 21 lig ekibi satışını yaptıkları 161 futbolcudan 18.1 milyon euro kazanırken, sıralamada İtalya Serie C ekiplerinin bile gerisinde kaldı. İtalya Serie C'de ekipler 18.5 milyon euroyu kasalarına koyarak Süper Lig'in önünde yer aldı. Bu alanda zirve ise 72 milyon euro gelir ile İtalya Serie A'nın oldu. Belçika 1. Ligi de 36.5 milyon euro ile ikinci sıraya yerleşti.

KULÜPLER 15,5 MİLYON EURO EKSİYE DÜŞTÜ

Sabah'ın haberine göre, Süper Lig ekipleri yaz ve kış transferlerinde toplamda 15,5 milyon euro eksiye düştü. Kulüpler 2018-19 sezonunda 36.3 milyon euro, 2019-20 sezonunda ise 10 milyon euro kâr etmişti. Daha önce bu değerden daha fazla eksiye düştüğümüz sezon ise, 29.5 milyon euro ile 2016-17 olmuştu.

EN ÇOK PARA HARCAYAN 4. LİG OLDUK

Takımlarımız oyuncu satış gelirlerinde beklenen başarının çok gerisinde kalırken, futbolcu almak için harcanan toplam 32 milyon euro ile Avrupa'nın 4 numarası oldu. İngiltere Premier Lig'in 108 milyon euro ile ilk sıraya oturduğu listede, İtalya Serie A 87 milyon euro ile 2'nci, Almanya Bundesliga ise 56 milyon euro ile 3'üncü sırada bulundu.