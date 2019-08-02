Süper Lig ne zaman başlıyor? 2019-2020 Süper Lig fikstürü, derbi haftaları

Sporseverleri, Süper Lig yeni sezon heyecanı sardı. Süper ligin başlamasına az bir süre kala takımlar, transfer çalışmalarına devam ediyor. 17 Temmuz'da belirlenen Süper Lig fikstürüne göre sezonun ilk derbisi Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanacak. Peki, Süper Lig ne zaman başlıyor, transfer dönemi ne zaman bitiyor, derbiler hangi haftalarda oynanacak?

SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Spor Toto Süper Lig 2019-2020 sezonunun Cemil Usta Sezonu olarak oynanacak. Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'de 2019-2020 sezonu 16 Ağustos'ta oynanacak maçlarla başlayacak.

Spor Toto Süper Lig karşılaşmaları 17 Mayıs 2020 tarihinde sona ererken, Spor Toto 1. Lig'de normal sezon 2 Mayıs 2020'de tamamlanacak.

TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de ise müsabakalar 1 Eylül 2019 tarihinde oynanacak maçlar ile başlarken, normal sezon 25 Nisan 2020'de sona erecek. Süper Lig fikstürüne aşağıdaki linkten bakabilirsiniz.

SÜPER LİG 2019-2020 FİKSTÜRÜ

SÜPER LİG FİKSTÜRÜ: DERBİ MAÇLAR HANGİ HAFTALARDA?

Süper Lig'de 2019-2020 Cemil Usta Sezonu fikstürü çekilirken, "Dört büyükler" arasında oynanacak maçların haftaları belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'da yer alan idari merkezindeki Orhan Saka Salonu'nda gerçekleştirilen kura çekimi sonrası, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un aralarında oynayacağı müsabakaların haftaları netleşti.

Sezonun ilk büyük karşılaşması, ligin 3. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında Ülker Stadı'nda yapılacak. Bu müsabakanın rövanşı, 20. haftada Trabzon'da oynanacak.

Ligin 6. haftasında iki önemli maç yapılacak. Galatasaray ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği sezonun ikinci büyük müsabakası Türk Telekom Stadı'nda oynanacak. Aynı haftada Trabzonspor ile Beşiktaş ise Medical Park Stadı'nda kozlarını paylaşacak. Bu karşılaşmaların rövanşları ise 23. haftada yapılacak.

Ligin 9. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray, Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşmanın rövanşı ise 26. haftada oynanacak.

Trabzonspor ile Galatasaray arasında sezonun ilk yarısındaki maç, 13. haftada Medical Park Stadı'nda oynanacak. İki takım sezonun ikinci yarısında 30. haftada İstanbul'da karşılaşacak.

Ligin ilk yarısındaki son büyük maç ise 16. haftada Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında Ülker Stadı'nda oynanacak. Bu maçın rövanşı da 33. haftada Vodafone Park'ta yapılacak.

TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN SONA ERİYOR?

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, yarın başlayacak birinci transfer ve tescil döneminin 31 Ağustos'ta sona ereceği bildirildi.

"Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil döneminin ise 4 Ocak 2019'da başlayıp, 31 Ocak'ta tamamlanacağı ifade edildi.

SÜPER KUPA 2019 TARİHİ VE YERİ

TFF Süper Kupa 2019'un Ankara Eryaman Stadı'nda 7 Ağustos Çarşamba günü oynanacak. TFF Süper Kupa müsabakasını hakem Halil Umut Meler yönetecek. Spor Toto Süper Lig'in 2018-2019 sezonu şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası finalisti Akhisarspor'un karşı karşıya geleceği müsabakanın başlama saati 20.45 olarak belirlendi.