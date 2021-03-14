Süper Lig: MKE Ankaragücü: 1 Göztepe: 0 (İlk yarı)
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Süper Lig: MKE Ankaragücü: 1 Göztepe: 0 (İlk yarı)

14.03.2021 14:31 | Son Güncelleme: 14.03.2021 14:46
Süper Lig: MKE Ankaragücü: 1 Göztepe: 0 (İlk yarı)

Süper Lig'in 30. haftasında MKE Ankaragücü evinde Göztepe'yi ağırlıyor.

Süper Lig'in 30. haftasında MKE Ankaragücü evinde Göztepe'yi ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibinin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

14. dakikada İbrahim Akdağ'ın pasıyla topla buluşan Saba, ceza sahasına girmeden şutunu çekti. Ancak bu pozisyonda iyi uzanan İrfan Can gole izin vermedi ve topu kornere tokatladı.

28. dakikada Atilla Turan'ın sol kanattan ceza sahasına gönderdiği ortaya iyi yükselen Börven kafayı vurdu ve topu filelere göndermeyi başardı. 1-0

Stat: Eryaman

Hakemler: Hüseyin Göçek x, Kemal Yılmaz x, Candaş Elbil x

MKE Ankaragücü: Friedrich xx, Kitsiou xx, Sarlija xx, Kulusic xx, Atila Turan xxx, İbrahim Akdağ xx, Çekici xx, Geraldo xx, Alper Potuk xxx, Saba xx, Börven xxx

Yedekler: Furkan Bekleviç, Erdi Dikmen, Pinto, Orkan Çınar, Diousse, Ali Kaan Güneren, Badji, Paintsil, Voca, Emre Güral

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Göztepe: İrfan Can Eğribayat xx, Gassama x, Alpaslan Öztürk x, Atınç Nukan x, Berkan Emir xx, Soner Aydoğdu xx, Obinna xx, Diabate xx, Esiti xx, Halil Akbunar x, Ndiaye x

Yedekler: Megyeri, Kerim Alıcı, Mihojevic, Chagas, Kubilay Sönemez, Tripic, Jahovic, Ideye, Zulj, Murat Paluli

Teknik Direktör: Ünal Karaman

Gol: Börven (dk. 28) (MKE Ankaragücü) - ANKARA

Süper Lig: MKE Ankaragücü: 1 Göztepe: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: MKE Ankaragücü: 1 Göztepe: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: MKE Ankaragücü: 1 Göztepe: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: MKE Ankaragücü: 1 Göztepe: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: MKE Ankaragücü: 1 Göztepe: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: MKE Ankaragücü: 1 Göztepe: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: MKE Ankaragücü: 1 Göztepe: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: MKE Ankaragücü: 1 Göztepe: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: MKE Ankaragücü: 1 Göztepe: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: MKE Ankaragücü: 1 Göztepe: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: MKE Ankaragücü: 1 Göztepe: 0 (İlk yarı)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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