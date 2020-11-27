Süper Lig: MKE Ankaragücü: 0 Trabzonspor: 1 (Maç sonucu)
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Süper Lig: MKE Ankaragücü: 0 Trabzonspor: 1 (Maç sonucu)

27.11.2020 21:43 | Son Güncelleme: 27.11.2020 21:48
Süper Lig: MKE Ankaragücü: 0 Trabzonspor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 10. haftasında MKE Ankaragücü evinde Trabzonspor ile karşılaştı.

Süper Lig'in 10. haftasında MKE Ankaragücü evinde Trabzonspor ile karşılaştı. Ev sahibi ekip, bordo-mavili takıma 1-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

48. dakikada Pinto'nun gönderdiği pasla ceza sahası yayı önünde buluşan Voca'nın şutu kaleci Uğurcan'da kaldı.

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63. dakikada ceza sahası önünde yapılan paslaşmalar sonunda Pinto topla buluştu. Bu oyuncunun vuruşunda top farkla dışarı çıktı.

69. dakikada Baker'ın kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Afobe'nin kafa vuruşu üstten auta gitti.

87. dakikada ceza sahası önündeki karambolde Paintsil topu ceza sahası dışında boşta olan arkadaşı Pinto'ya çıkardı. Bu oyuncunun yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleye bulmadı.

Stat: Eryaman

Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, Murat Ergin Gözütok xx

MKE Ankaragücü: Friedrich xx, Pazdan xx, Atakan Rıdvan Çankaya xx, Pinto xx, Orkan Çınar xx (Adzic dk. 74 x), Lobjanidze xx (Paintsil dk. 69 x), Alper Potuk xx (Emre Güral dk. 69 x), Borven xx (Merikani dk. 59 x), Voca xx (Şahverdi Çetin dk. 74 x), Sarlija xx, Kitsiou xx

Yedekler: Korcan Çelikay, Erdi Dikmen, Cebrail Karayel, Lukasik, Atila Turan

Teknik Direktör: Mustafa Dalcı

Trabzonspor: Uğurcan Çakır xx, Xavier xx, Baker xxx, Abdülkadir Ömür xx (Medeiros dk. 88 ?), Hugo xx, Ekuban xx (Bilal Başacıkoğlu dk. 84 ?), Ie xx, Pereira xx, Abdülkadir Parmak xx, Afobe xx (Semedo dk. 73 x), Nwakaeme xx

Yedekler: Erce Kardeşler, Hosseini, Diabate, Safa Kınalı, Kamil Ahmet Çörekçi, Ahmet Canbaz, Serkan Asan

Teknik Direktör: Abdullah Mucib Avcı

Gol: Baker (dk. 45) (Trabzonspor)

Kırmızı Kart: Pereira (dk. 90) (Trabzonspor)

Sarı Kartlar: Sarlija, Kitsiou (MKE Ankaragücü), Pereira, Uğurcan Çakır, Semedo (Trabzonspor) - ANKARA

Süper Lig: MKE Ankaragücü: 0 Trabzonspor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: MKE Ankaragücü: 0 Trabzonspor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: MKE Ankaragücü: 0 Trabzonspor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: MKE Ankaragücü: 0 Trabzonspor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: MKE Ankaragücü: 0 Trabzonspor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: MKE Ankaragücü: 0 Trabzonspor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: MKE Ankaragücü: 0 Trabzonspor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: MKE Ankaragücü: 0 Trabzonspor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: MKE Ankaragücü: 0 Trabzonspor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: MKE Ankaragücü: 0 Trabzonspor: 1 (Maç sonucu)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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