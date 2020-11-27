Süper Lig: MKE Ankaragücü: 0 Trabzonspor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig'in 10. haftasında MKE Ankaragücü evinde Trabzonspor ile karşılaştı.
Süper Lig'in 10. haftasında MKE Ankaragücü evinde Trabzonspor ile karşılaştı. Ev sahibi ekip, bordo-mavili takıma 1-0 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
48. dakikada Pinto'nun gönderdiği pasla ceza sahası yayı önünde buluşan Voca'nın şutu kaleci Uğurcan'da kaldı.
63. dakikada ceza sahası önünde yapılan paslaşmalar sonunda Pinto topla buluştu. Bu oyuncunun vuruşunda top farkla dışarı çıktı.
69. dakikada Baker'ın kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Afobe'nin kafa vuruşu üstten auta gitti.
87. dakikada ceza sahası önündeki karambolde Paintsil topu ceza sahası dışında boşta olan arkadaşı Pinto'ya çıkardı. Bu oyuncunun yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleye bulmadı.
Stat: Eryaman
Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, Murat Ergin Gözütok xx
MKE Ankaragücü: Friedrich xx, Pazdan xx, Atakan Rıdvan Çankaya xx, Pinto xx, Orkan Çınar xx (Adzic dk. 74 x), Lobjanidze xx (Paintsil dk. 69 x), Alper Potuk xx (Emre Güral dk. 69 x), Borven xx (Merikani dk. 59 x), Voca xx (Şahverdi Çetin dk. 74 x), Sarlija xx, Kitsiou xx
Yedekler: Korcan Çelikay, Erdi Dikmen, Cebrail Karayel, Lukasik, Atila Turan
Teknik Direktör: Mustafa Dalcı
Trabzonspor: Uğurcan Çakır xx, Xavier xx, Baker xxx, Abdülkadir Ömür xx (Medeiros dk. 88 ?), Hugo xx, Ekuban xx (Bilal Başacıkoğlu dk. 84 ?), Ie xx, Pereira xx, Abdülkadir Parmak xx, Afobe xx (Semedo dk. 73 x), Nwakaeme xx
Yedekler: Erce Kardeşler, Hosseini, Diabate, Safa Kınalı, Kamil Ahmet Çörekçi, Ahmet Canbaz, Serkan Asan
Teknik Direktör: Abdullah Mucib Avcı
Gol: Baker (dk. 45) (Trabzonspor)
Kırmızı Kart: Pereira (dk. 90) (Trabzonspor)
Sarı Kartlar: Sarlija, Kitsiou (MKE Ankaragücü), Pereira, Uğurcan Çakır, Semedo (Trabzonspor) - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı