Süper Lig: MKE Ankaragücü: 0 - İttifak Holding Konyaspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig'in 18. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında İttifak Holding Konyaspor'u ağırlıyor.
Süper Lig'in 18. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında İttifak Holding Konyaspor'u ağırlıyor. Maçın ilk yarısı 0-0 berabere bitti.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
14. dakikada Tiago Pinto'nun ara pasında topla buluşan Kitsiou'nun vuruşunda top üstten auta gitti.
16. dakikada Milosevic'in ceza sahası içerisine yaptığı ortada Thuram topa dokunamadı.
17. dakikada Milosevic'in yerden şutunda top kale direğinin dibinden auta gitti.
30. dakikada İlhan Parlak'ın ortasında Ricardo Faty'in vuruşu savunmaya çarparak kornere gitti.
42. dakikada Alper Uludağ'ın kullandığı köşe vuruşunda kaleye yönelen top az farkla auta gitti.
Stat: Eryaman
Hakemler: Alper Ulusoy x, Samet Çavuş x, Abdullah Bora Özkara x
MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay xx, Cebrail Karayel xx, Michal Pazdan xx, Ante Kulusic xx, Tiago Pinto xx, Ricardo Faty xx, Wilfred Moke xx, Sedat Ağçay xx, Stelios Kitsiou xx, İlhan Parlak xx, Oscar Scarione xx
Yedekler: Yiğit Kafkasyalı, Alihan Kubalas, Kaan Uykur, Mahmut Akan, Ender Aygören, Alper Önal, Hasan Kaya, Hector Canteros, Zaur Sadaev, Sıtkı Ferdi İmdat
Teknik Direktör: Mustafa Kaplan
İttifak Holding Konyaspor: Serkan Kırıntılı xx, Skubic xx, Selim Ay xx, Anicic xx, Alper Uludağ xx, Volkan Fındıklı xx, Jonsson xx, Ömer Ali Şahiner xx, Milosevic xx, Dacı xx, Thuram xx
Yedekler: Mahmut Ertuğrul Taşkıran, Mücahit Atalay, Jevtovic, Bajic, Uğur Demirok, Hadziahmetovic, Shengelia, Miya, Zuta, Ali Karakaya
Teknik Direktör: Aykut Kocaman
Sarı Kart: Milosevic (Konyaspor) - ANKARA