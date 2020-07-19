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Süper Lig: MKE Ankaragücü: 0 Fraport TAV Antalyaspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 33. hafta mücadelesinde MKE Ankaragücü, Fraport TAV Antalyaspor'u konuk ediyor.

Süper Lig: MKE Ankaragücü: 0 Fraport TAV Antalyaspor: 0 (İlk yarı)
19.07.2020 21:52 | Son Güncelleme: 19.07.2020 22:09

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 33. hafta mücadelesinde MKE Ankaragücü, Fraport TAV Antalyaspor'u konuk ediyor. İlk yarı 0-0 beraberlik ile sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

15. dakikada Pinto'nun kullandığı köşe vuruşunda arka direkte topa iyi yükselen Kulusic'in kafa vuruşunda kaleye yönelen topu savunma uzaklaştırdı.

26. dakikada Rivas'ın sol çaprazdan vuruşunda top kaleci Ferhat'tan geri döndü. Dönen topla buluşan Faty'nin şutu ise kalecide kaldı.

31. dakikada Doğukan Sinik'in ceza sahası içerisine yerden ortasında müsait pozisyonda Bünyamin Balcı topu auta gönderdi.

33. dakikada Antalyaspor savunmasının arkasına gönderilen topu önünde bulan Rivas'ın vuruşunu kaleci Ferhat Kaplan kurtardı.

Stat: Eryaman

Hakemler: Cüneyt Çakır x, Bahattin Duran x, Tarık Ongun x

MKE Ankaragücü: Friedrich xx, Kitsiou xx, Kulusic xx, Pazdan xx, Pinto xx, Faty xx, Lukasik xx, Lobjanidze xx, Scarione xx, Michalak xx, Rivas xx

Yedekler: Korcan Çelikay, Sedat Ağçay, Mahmut Akan, Orkan Çınar, Ender Aygören, Cebrail Karayel, İlhan Parlak, Stanojevic, Fatih Tultak, Atilla Turan

Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez

Antalyaspor: Ferhat Kaplan xx, Nazım Sangare xx, Veysel Sarı xx, Kudriashov xx, Eren Albayrak xx, Ufuk Akyol xx, Yekta Kurtuluş xx, Bünyamin Balcı xx, Doğukan Sinik xx, Amilton xx, Jahovic xx

Yedekler: Boffin, Ersan Adem Gülüm, Salih Dursun, Blanco, Mevlüt Han Ekelik, Ribeiro, Grando, Mustafa Acar, Ndinga, Mustafa Erdilman

Teknik Direktör: Tamer Tuna

Sarı kart: Pinto (MKE Ankaragücü) - ANKARA

Kaynak: İHA

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