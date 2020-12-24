Süper Lig: MKE Ankaragücü: 0 Beşiktaş: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti.
Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
54. dakikada Silva'nın yaptığı ortaya yükselen Mensah'ın kafa vuruşu kaleci Friedrich'te kaldı.
59. dakikada organize gelen MKE Ankaragücü'nde Lobjanidze ceza sahası içinden kaleye şut denedi. Bu şutta kaleci Ersin topu ceza sahasına çeldi. Dönen topta Lukasik kaleyi denedi ancak meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
62. dakikada kazanılan serbest vuruşu sonucunda Ghezzal'ın ceza sahasına gönderdiği topa yükselen Vida eşitliği bozan golü kaydetti. 0-1
83. dakikada kazanılan serbest vuruş sonrasında Rosier'ın yaptığı ortaya yükselen Souza meşin yuvarlağı direğin dibinden auta gönderdi.
Stat: Eryaman
Hakemler: Halis Özkahya x, İsmail Şencan xx, Abdullah Bora Özkara xx, Emre Malok xx
MKE Ankaragücü: Friedrich xx, Kitsiou xx (Erdi Dikmen dk. 46 x), Sarlija x, Atakan Çankaya xx, Pinto xx, Voca xx (Diousse dk. 78 x), Emre Güral x (Şahverdi Çetin dk. 40 x), Lukasik xx, Endri Çekici x (Paintsil dk. 67 x), Lobjanidze xxx, Borven xx (Merikani dk. 67 x)
Yedekler: Korcan Çelikay, Orkan Çınar, Ender Aygören, Şahverdi Çetin, Cebrail Karayel, Atila Turan
Teknik Direktör: Mustafa Dalcı
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu xx, Rosier xx, Silva xx, Vida xxx, Nsakala xxx (Rıdvan Yılmaz dk. 83 ?), Souza xx, Ghezzal xx (Mbida dk. 62 x), Hutchinson xx, Mensah xx (Dorukhan Toköz dk. 73 x), Larin xx (Güven Yalçın dk. 82 ?), Aboubakar xx
Yedekler: Emre Bilgin, Rubio, Oğuzhan Özyakup, Necip Uysal, Hüseyin Atakan Üner, Kartal Kayra Yılmaz
Teknik Direktör: Sergen Yalçın
Gol: Vida (dk. 61) (Beşiktaş JK)
Sarı Kart: Şahverdi Çetin (MKE Ankaragücü) - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı