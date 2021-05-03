Süper Lig: Medipol Başakşehir: 2 - MKE Ankaragücü: 1 (Maç sonucu)
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Süper Lig: Medipol Başakşehir: 2 - MKE Ankaragücü: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig: Medipol Başakşehir: 2 - MKE Ankaragücü: 1 (Maç sonucu)
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Süper Lig'in 39. haftasında Başakşehir, MKE Ankaragücü'nü konuk etti.

Süper Lig'in 39. haftasında Başakşehir, MKE Ankaragücü'nü konuk etti. Mücadele Başakşehir'in 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

64. dakikada Berkay'ın pasını yay üzerinde Deniz Türüç'ün topun üzerinden atlaması sonucu Visca aldı. Visca da baskıya rağmen hızlıca pasını ceza alanı içinde Aleksic'e çıkardı. Aleksic'in rakibinin markajına rağmen yaptığı plase vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-1

88. dakikada Ankaragücü savunmadan çıkmaya çalışırken Fernandes, Kitsiou'ye yaptığı baskı sonucu topu kaptı ve şık plase vuruşla takımını öne geçiren golü kaydetti. 1-2

90+2. dakikada sağ kanattan Kulusic'in ortasında Başakşehirli futbolcuların müdahalesiyle top arka direkte Alper'de kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda kaleci Volkan gole izin vermedi.

Stat: Fatih Terim

Hakemler: Halil Umut Meler xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, Cevdet Kömürcüoğlu xx

Medipol Başakşehir: Volkan xx, Ömer Ali xx, Duarte xx, Mehmet Topal xx, Boli Bolingoli xx (Cemali dk. 90+3 ?), Mahmut Tekdemir xx (Deniz Türüç dk. 46 x), Tolga Ciğerci xx, Visca xx, Aleksic xx (Ndayishimiye dk. 85 ?), Berkay xx, Chadli x (Junior Fernandes dk. 85 ?)

Yedekler: Ahmet, Mert Günok, Uğur Uçar, Rafael, Ravil Tagir, Azubuike

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Ankaragücü: Friedrich xx, Kitsiou x (Embiya Ayyıldız dk. 90+1 ?), Kulusic xx, Sarlija x, Pinto xx (Emre Güral dk. 76 x), Lukasik xx (Atakan Çankaya dk. 68 x), Endri Cekici xx (Diousse dk. 68 x), Lobjanidze x, Atila Turan xx, Alper Potuk xx, Paintsil xx

Yedekler: Korcan, Erdi Dikmen, Voca, Pazdan, Ali Kaan, Şahverdi

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Goller: Aleksic (dk. 64), Fernandes (dk. 88) (Başakşehir), Paintsil (dk. 15) (MKE Ankaragücü)

Sarı Kartlar: Chadli, Aleksic, Fernandes, Aykut Kocaman (Teknik direktör) (Başakşehir), Sarlija, Kitsiou, Kulusic, Endri Cekici, Lukasik (MKE Ankaragücü)

(Güven Mert Ercan - Mehmet Şirin Topaloğlu/ İHA)

Süper Lig: Medipol Başakşehir: 2 - MKE Ankaragücü: 1 (Maç sonucu)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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