Süper Lig: Medipol Başakşehir: 0 - MKE Ankaragücü: 1 (İlk yarı)
Süper Lig'in 39. haftasında Başakşehir, MKE Ankaragücü'nü konuk ediyor.
Süper Lig'in 39. haftasında Başakşehir, MKE Ankaragücü'nü konuk ediyor. Mücadelenin ilk 45 dakikası başkent ekibinin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
9. dakikada Atila Turan'ın sol kanattan ortasına ceza alanı içinde Kulusic vurdu. Top, Boli Bolingoli'nin eline çarpınca hakem Halil Umut Meler penaltı kararı verdi. Ancak VAR'da pozisyonu inceleyen Meler, penaltı kararını iptal etti.
15. dakikada Pinto'nun sol kanattan ortasına Alper Potuk vurdu. Top direkten oyun alanına döndü. Paintsil dönen topu alıp düzelterek yaptığı vuruşta takımını öne geçiren golü kaydetti. 1-0
21. dakikada Pinto'nun savunma arkasına gönderdiği pası Paintsil aldı. Paintsil, pasını yay üzerindeki Alper Potuk'a çıkardı. Alper'in uzak direğe yaptığı vuruşta top önce Başakşehir savunmasına ardından da direğe çarparak kornere çıktı.
25. dakikada sağ kanattan gelişen Başakşehir atağında, Ömer Ali'nin son çizgiye inip çevirdiği topa Chadli vurdu. Top yan ağlarda kaldı.
Stat: Fatih Terim
Hakemler: Halil Umut Meler xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, Cevdet Kömürcüoğlu xx
Medipol Başakşehir: Volkan xx, Ömer Ali x, Duarte x, Mehmet Topal xx, Boli Bolingoli x, Mahmut Tekdemir xx, Tolga Ciğerci x, Visca xx, Aleksic x, Berkay x, Chadli x
Yedekler: Ahmet, Mert Günok, Uğur Uçar, Rafael, Cmali, Ravil Tagir, Azubuike, Deniz Türüç, Ndayishimiye, Junior Fernandes
Teknik Direktör: Aykut Kocaman
Ankaragücü: Friedrich xx, Kitsiou xx, Kulusic xx, Sarlija x, Pinto xx, Lukasik xx, Endri Cekici x, Lobjanidze x, Atila Turan xx, Alper Potuk xx, Paintsil xx
Yedekler: Korcan, Erdi Dikmen, Voca, Atakan Çankaya, Pazdan, Ali Kaan, Şahverdi, Diousse, Embiya Ayyıldız, Emre Güral
Teknik Direktör: Hikmet Karaman
Gol: Paintsil (dk. 15) (MKE Ankaragücü)
Sarı Kartlar: Chadli (Başakşehir), Sarlija, Kitsiou (MKE Ankaragücü)
(Güven Mert Ercan - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı