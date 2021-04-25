Süper Lig: Medipol Başakşehir: 0 Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk yarı)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Süper Lig: Medipol Başakşehir: 0 Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig: Medipol Başakşehir: 0 Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk yarı)
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Süper Lig'in 37. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor.

Süper Lig'in 37. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle geçildi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

18. dakikada sol taraftan Efkan'ın ceza sahası içinde son çizgiye inerek ortaladığı topa penaltı noktası yakınlarında Mustafa Pektemek'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

28. dakikada Visca'nın pasında ceza yayı önünden yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

29. dakikada sağ taraftan Tayfur'un ortasında kale önünde Efecan'ın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.

41. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Tayfur'un sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Volkan'dan döndü. Dönen topu takip eden Mustafa Pektemek'in tekrar yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yine kaleci Volkan'da kaldı.

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Özgür Yankaya xx, Kerem Ersoy xx, Deniz Caner Özaral xx

Medipol Başakşehir: Volkan xx, Uğur Uçar xx, Duarte xx, Epureanu xx, Ömer xx, Mahmut Tekdemir xx, Tolga Ciğerci xx, Visca xx, Aleksic xx, Guiliano xx, Guldbrandsen xx

Yedekler: Mert Günok, Kıvanç Koral, Mehmet Topal, Fernandes, Berkay Özcan, Chadli, Azubuike, Ravil Tagir, Crivelli, Mbombo

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Aytemiz Alanyaspor: Marafona xx, Tayfur Bingöl xx, Tzavellas xx, Fatih Aksoy xx, Moubandje xx, Berkan Kutlu xx, Salih Uçan xx, Efecan Karaca xxx, Davidson xx, Efkan Bekiroğlu xxx, Mustafa Pektemek xx

Yedekler: Serkan Kırıntılı, Ahmet Gülay, Alpay Çelebi, Ceyhun Gülselam, Bareiro, Juanfran, Siopis, Umut Güneş, Kadzior

Teknik Sorumlu: Mustafa Keçeli

Sarı kart: Visca (Medipol Başakşehir) - İSTANBUL

Süper Lig: Medipol Başakşehir: 0 Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Medipol Başakşehir: 0 Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Medipol Başakşehir: 0 Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Medipol Başakşehir: 0 Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Medipol Başakşehir: 0 Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Medipol Başakşehir: 0 Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Medipol Başakşehir: 0 Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Medipol Başakşehir: 0 Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Medipol Başakşehir: 0 Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Medipol Başakşehir: 0 Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Medipol Başakşehir: 0 Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Medipol Başakşehir: 0 Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Medipol Başakşehir: 0 Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Medipol Başakşehir: 0 Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk yarı)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Maç oynanırken sahaya inen beyaz güvercin su içip gitti
Maç oynanırken sahaya inen beyaz güvercin su içip gitti
Sergen Yalçın: Beşiktaş ilk kez şampiyonluk kaybetmeyecek
Sergen Yalçın: Beşiktaş ilk kez şampiyonluk kaybetmeyecek
İki haftadır puan kaybeden Kara Kartal, Kayseri'yi 3-1 geçerek liderliğini sağlama aldı
İki haftadır puan kaybeden Kara Kartal, Kayseri'yi 3-1 geçerek liderliğini sağlama aldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mehmet Muş Fuat Oktay Hulusi Akar Vedat Bilgin
Magazin Esra Erol Müge Anlı Ebru Şallı Farah Zeynep Abdullah
Spor Ali Koç Cenk Tosun Fırat Aydınus Abdullah Avcı Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Thodex Soykırım
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Süper Lig: Medipol Başakşehir: 0 Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk yarı) - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.4.2021 17:34:39. #1.15#

title