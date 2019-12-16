Süper Lig: M.Başakşehir: 1 - İ.H. Konyaspor: 1 (Maç sonucu)

16.12.2019 21:58 | Son Güncelleme: 16.12.2019 22:06

Süper Lig'in 15. hafta mücadelesinde Başakşehir, evinde Konyaspor'u konuk etti. Mücadele 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)



56. dakikada İrfan Can'ın kullandığı serbest vuruşta Crivelli'nin kafa vuruşu az farkla auta çıktı.



63. dakikada gelişen Konyaspor atağında Daci'nin Clichy'den sıyrılarak sağ kanattan yaptığı ortaya iyi yükselen Milosevic, takımına beraberliği getiren golü kaydetti. 1-1



68. dakikada Caiçara'nın pasını alan Demba Ba'nın bekletmeden yaptığı sert vuruşu kaleci Serkan iki hamlede kontrol etti.



86. dakikada Clichy'in ortasında Demba Ba'nın uzak direğe yaptığı kafa vuruşu auta çıktı.



89. dakikada Gökhan İnler'in ara pasında ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Visca'nın şutunu kaleci Serkan Kırıntılı iki hamlede kontrol etmeyi başardı.



90+1. dakikada Clichy'nin sol kanattan ortasını Caiçara, Demba Ba'ya indirdi. Bu oyuncunun müsait durumdaki kafa vuruşu üstten auta çıktı.



90+5. dakikada Clichy'nin sol kanattan açtığı ortaya iyi yükselen Crivelli'nin kafa vuruşunu Serkan son anda direk dibinden çıkardı.



90+5.dakikada Caiçara'nın sağ kanattan açtığı orta üst direkten döndü. Dönen topu Konya savunması uzaklaştırdı.



Stat: Başakşehir Fatih Terim



Hakemler: Hüseyin Göçek xx, Alpaslan Dedeş xx, İlker Takpak



M.Başakşehir: Mert xx, Caiçara xx, Ponck xxx, Epureanu xx, Clichy xx, İrfan Can xxx, Mehmet Topal xx (Gökhan İnler dk. 74 x), Visca xx, Elia xx (Robinho dk. 78 x), Aleksic xx (Demba Ba dk. 67 x), Crivelli xx



Yedekler: Volkan, Aziz Behich, Miguel Viera, Berkay, Azubuike, Kerim Frei, Mahmut Tekdemir



Teknik Direktör: Okan Buruk



İ.H. Konyaspor: Serkan xx, Skubic xx, Selim Ay xx, Volkan Fındıklı x (Miya dk. 60 x), Ferhat xx, Anicic xx, Jonsson xx, Ömer Ali xx (Ali Turan, dk. 90+3 ?), Milosevic xx, Hadziahmetovic xx, Bajic x (Daci dk. 61 x)



Yedekler: Mücahit, Ozan Can, Alper, Ali Yaşar, Shengelia, Hurtado, Mücahit Can



Teknik Direktör: Aykut Kocaman



Goller: Ponck (dk. 26) (Başakşehir), Milosevic (dk. 63) (Konyaspor)



Sarı Kartlar: Anicic, Ferhat, Skubic (Konyaspor) - İSTANBUL

Kaynak: İHA