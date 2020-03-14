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Fenerbahçe, Konyaspor, Ömer Ali, Spor

Süper Lig: Konyaspor: 1 - Fenerbahçe: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 26. hafta maçında Konyaspor evinde Fenerbahçe ile karşılaştı.

14.03.2020 22:21 | Son Güncelleme: 14.03.2020 22:34
Süper Lig: Konyaspor: 1 - Fenerbahçe: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 26. hafta maçında Konyaspor evinde Fenerbahçe ile karşılaştı. Mücadele Konyaspor'un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.


Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


58. dakikada sağ kanattan gelişen Konyaspor atağında, Skubic'in ceza sahası içine ortasında son anda dokunan Bajic'in vuruşunda top, kalenin yanından az farkla dışarı çıktı.


62. dakikada sağ taraftan gelişen Fenerbahçe atağında, Isla'nın ceza sahası içine yaptığı ortaya Tolga kafa vuruşu yaptı. Top kalenin üzerinden az farkla dışarı çıktı.


67. dakikada topsuz alanda Skubic'in Deniz ile girdiği ikili mücadelede, Deniz'in yerde kalması sonucu Skubic, ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.


77. dakikada sol kanatta Ömer Ali'nin Deniz ile girdiği ikili mücadele sonrasında Ömer Ali'nin müdahalesiyle Deniz yerde kaldı. Pozisyonun ardından Ömer Ali, ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.


86. dakikada orta alanda gelişen Fenerbahçe atağında, Deniz'in ceza sahası içine ortasında kafa vuruşu yapan Muriqi'nin şutu, kalenin yanından az farkla dışarı çıktı.


Stat: Konya Büyükşehir Belediye


Hakemler: Hüseyin Göçek xx, Esat Sancaktar xx, Serkan Ok xx


Konyaspor: Mahmut Ertuğrul xxx, Selim xxx, Uğur xx, Skubic xxx, Guilherme xx, Jonsson xx, Milosevic xx (Alper dk. 81 x), Amir xx, Shengelia xx (Jevtovic dk. 87 ?), Ömer Ali x, Bajic xxx (Ali dk. 78 xxx )


Yedekler: Mücahit Atalay, Alper, Ferhat, Volkan, Hurtado, Mak, Daci, Thuram


Teknik Direktör: Bülent Korkmaz


Fenerbahçe: Harun xx, Jailson xx, Gustavo xx, Isla xx, Hasan Ali x, Emre x (Mevlüt dk. 64 xx), Zajc xx, Tolga x (Ferdi dk. 83 x), Mehmet xx (Deniz dk. 46 xx), Rodrigues xx, Muriqi x


Yedekler: Erten, Osman Ertuğrul, Falette, Murat, Ömer Faruk, Cenk


Antrenör: Zeki Murat Göle


Gol: Bajic (dk. 41) (Konyaspor)


Kırmızı kartlar: Skubic (dk. 67), Ömer Ali (dk. 77) (Konyaspor)


Sarı kartlar: Selim, Uğur, Bülent Korkmaz (Teknik Direktör), Mahmut Ertuğrul (Konyaspor), Hasan Ali, Rodrigues (Fenerbahçe) - KONYA

Spor Toto Süper Lig Maç Sonuçları ve Puan Durumu

Kaynak: İHA

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