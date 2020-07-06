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Süper Lig: Kayserispor: 0 Beşiktaş: 0 (İlk Yarı)

Süper Lig'in 30. haftasında Kayserispor sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya geldi.

Süper Lig: Kayserispor: 0 Beşiktaş: 0 (İlk Yarı)
06.07.2020 21:56 | Son Güncelleme: 06.07.2020 22:04

Süper Lig'in 30. haftasında Kayserispor sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. Mücadelede ilk 45 dakikası golsüz eşitlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

1. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Krevets'in vuruşunda top direğin üstüne çarparak auta gitti.

16. dakikada sol kanatta topla buluşan Henrique çalımlarla ceza sahasına doğru sokuldu. Önünü boşaltan Henrique'nin ceza sahası çizgisi önünden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

21. dakikada ani gelişen atakta orta alanda topla buluşan Krevets, savunmanın arkasına sarkan Henrique'yi gördü. Sol çaprazda topla buluşan Henrique'nin şutunda top yandan auta gitti.

23. dakikada Lens'in sağ kanattan ortasında müsait pozisyonda topa yükselen Diaby'nin kafa vuruşunda kaleci Lung topu son anda kornere çeldi.

28. dakikada Lens'in sağ kanattan yaptığı ortada topa yükselen Atiba'nın kafa vuruşunda kaleci Lung, meşin yuvarlağın ağlarla buluşmasına izin vermedi.

34. dakikada sağ kanattan çizgiye inen Gökhan'ın ceza sahasına yaptığı sert ortada top Burak'a çarptı. Kaleye doğru yönelen topa Lung son anda dokundu.

42. dakikada Diaby, köşe çizgisi üzerinden topu içeri çevirdi, topa yükselen Burak'ın kafa vuruşunda köşeye giden topu kaleci Lung parmaklarıyla çıkardı.

Stat: Kadir Has

Hakemler: Arda Kardeşler xx, SSüleyman Özay xx, Mehmet Cem Hanoğlu xx

Hes Kablo Kayserispor: Lung xxx, Kvrzic xx, Sapunaru xx, Angelo x, Lopes xx, Campanharo x, Djedje xx, Enver x, Hasan Hüseyin x, Henrique xx, Krevets xx

Yedekler: İsmail, Emre Taşdemir, Mert, Aksel, Rienstra, Situm, Furkan, Emre Demir, Ömer, Mesanovic

Teknik Direktör: Robert Prosinecki

Beşiktaş: Ersin x, Gökhan xx, Vida x, Ruiz xx, Rıdvan x, Necip x, Lens xx, Hutchhinson x, Eleny x, Diaby xx, Burak x

Yedekler: Utku, Roco, Erdoğan, Kerem, Caner, N'koudou, Kartal, Boateng, Güven

Teknik Direktör: Sergen Yalçın - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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