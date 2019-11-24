Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - Gençlerbirliği: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig'in 12. haftasında Kasımpaşa, sahasında Gençlerbiliği'ni konuk etti.
Süper Lig'in 12. haftasında Kasımpaşa, sahasında Gençlerbiliği'ni konuk etti. Mücadele, Gençlerbirliği'nin 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
54. dakikada sağ kanatta topla buluşan Hajradinovic, pasını ceza alanı içinde bulunan Aytaç'a çıkardı. Penaltı noktası üzerinde Aytaç'ın vuruşunda kaleci Ertaç'ın müdahalesi yetersiz kaldı ve top filelerle buluştu. 1-0
65. dakikada gelişen Gençlerbirliği Halil İbrahim'in ortasına ön direkte yükselen Ayite'nin kafa vuruşu yandan auta çıktı.
82. dakika Erdem'in sağ köşeden kullandığı korner vuruşunda ceza alanı içinde topla buluşan Stancu, önce topu kontrol etti, sonra dönerek yaptığı vuruşla topu filelerle buluşturdu. 1-1
87. dakikada Stancu'nun vuruşunda Popov'un eline çarpan top sonucunda hakem Alper Ulusoy, penaltı kararı verdi.
88. dakikada beyaz noktaya gelen Stancu, topu kaleci Fatih'in solundan filelerle buluşturdu. 1-2
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Alper Ulusoy xx, Volkan Ahmet Nariç xx, İbrahim Bozbey xx
Kasımpaşa: Fatih xx, Popov xx, Fernandes xx, Sadiku xx, Veigneau xx, Khalili xx (Tobias Heintz dk. 90 ?), Aytaç xxx, Quaresma xxx, Mustafa Pektemek xx (İlhan Depe dk. 81 ?), Hajradinovic xx, Koita xx
Yedekler: Ramazan, Murat Can, Uğurcan, Çağatay, Furkan, Özgür, Adad Toptik
Teknik Direktör: Kemal Özdeş
Gençlerbirliği: Ertaç xx, Erdem xx, Flavio Ramos xxx, Toure xxx, Halil İbrahim xxx, Baiano xx, Berat xx (Seuntjens dk. 80 ?), Nadir x (Mino Ayite dk. 58 xx), Polomat xx (Diallo dk. 67 xx), Sessegnon xx, Stancu xxx
Yedekler: Übeyd Adıyaman, Mattias Bjarsmyr, Yasin, Sefa, Rahmetullah, Arda, İlker
Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu
Goller: Aytaç (dk. 54) (Kasımpaşa), Stancu (dk. 82 ve 88 pen.) (Gençlerbirliği)
Sarı Kartlar: Popov (Kasımpaşa), Stancu (Gençlerbirliği) - İSTANBUL