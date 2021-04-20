Süper Lig'in tecrübeli hakemi Fırat Aydınus'un kariyeri 25 gün sonra bitiyor

Eski hakem ve yorumcu Deniz Çoban, Sivas-Beşiktaş karşılaşmasını yöneten Fırat Aydınus'un hakemlik kariyerinin 25 gün sonra noktalanacağını duyurdu. Kurallar gereği hakemler en fazla 47 yaşına kadar görev yapabiliyor, 47 yaşındaki Aydınus'un da bu sezon hakemlik kariyeri son bulacak. Bilindiği gibi eski hakem Bülent Yıldırım da yakın dönemde yaşını doldurduğu için emekli olmuştu.

Bir efsane daha bitiyor. Süper Lig'in tecrübeli hakemi Fırat Aydınus'un 25 gün sonra hakemlik kariyeri sona eriyor. Ligin en fazla maç yöneten hakemlerinden olan Aydınus, bu akşam şampiyonluk mücadelesindeki Beşiktaş'ın Sivas ile oynadığı maçı yönetti. Aydınus'un eski hakem arkadaşı Deniz Çoban, 47 yaşındaki hakemin kariyerinin noktalanacağını duyurdu.

"25 GÜNÜ KALDI"

İlk bilgiyi veren Deniz Çoban, "Fırat Aydınus'un kariyerinde 25 günü kaldı" dedi. Cüneyt Çakır, Bülent Yıldırım ve Fırat Aydınus'un uzun yıllar 'Demirbaş hakemler' olarak gösterilen Süper Lig'de, elit hakemlerden sadece Cüneyt Çakır kaldı. Hatırlanacağı gibi yakın dönemde Bülent Yıldırım'ın da yaş gereği hakemlik kariyeri noktalanmıştı.