Süper Lig'in en değerlisi Miralem Pjanic
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Süper Lig'in en değerlisi Miralem Pjanic

Süper Lig'in en değerlisi Miralem Pjanic
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Süper Lig'de transfer döneminin tamamlanmasının ardından ligde piyasa değerleri en yüksek oyuncular da belli oldu.

Süper Lig'de transfer döneminin tamamlanmasının ardından ligde piyasa değerleri en yüksek oyuncular da belli oldu. Listenin ilk sırasında Beşiktaş'ın yeni transferi Miralem Pjanic yer aldı.

Türkiye'de 1. Transfer Tescil döneminin sona ermesinin ardından takımlar yeni sezon kadrolarını oluşturdu. Yaz transfer döneminde birçok yıldız futbolcu Türkiye'ye gelirken takımlar geleceklerine yönelik de transfer çalışmalarını yürüttü.

Transfer penceresinin tamamlanmasının ardından Süper Lig'de bu sezonun en değerli oyuncuları da belli oldu. Transfermarkt'ın verileri göre, Beşiktaş'ın Barcelona'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Bosna Hersekli futbolcu Miralem Pjanic listenin zirvesinde yer alıyor. Pjanic'in piyasa değeri 20 milyon Euro olarak gösteriliyor. Onu 19 milyon Euro ile Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır takip ediyor. Fenerbahçe'nin yeni transferi Diego Rossi ise listenin üçüncü sırasında bulunuyor. Uruguaylı futbolcunun piyasa değeri 18 milyon Euro. Fenerbahçe'nin milli kalecisi Altay Bayındır 14 milyon Euro ile 4. sırada gösterildi. Galatasaray'ın Brezilyalı defans oyuncusu Marcao ile Beşiktaş'ın Cezayirli futbolcusu Rachid Ghezzal'ın da piyasa değerlerinin 12 milyon Euro olduğu ifade edildi.

Süper Lig'de piyasa değeri en yüksek olan 10 futbolcu şöyle:

1 - Miralem Pjanic (31) - Beşiktaş - 20 milyon Euro

2 - Uğurcan Çakır (25) - Trabzonspor - 19 milyon Euro

3 - Diego Rossi (23) - Fenerbahçe - 18 milyon Euro

4 - Altay Bayindir (23) - Fenerbahçe - 14 milyon Euro

5 - Rachid Ghezzal (29) - Beşiktaş - 12 milyon Euro

6 - Marcao (25) - Galatasaray - 12 milyon Euro

7 - İrfan Can Kahveci (26) - Fenerbahçe - 11 milyon Euro

8 - Cyle Larin (26) - Beşiktaş - 11 milyon Euro

9 - Mergim Berisha (23) - Fenerbahçe - 10 milyon Euro

10 - Michy Batshuayi (27) - Beşiktaş - 10 milyon Euro - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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