: Süper Lig'in en çok kazanan hocası Fatih Terim

13.01.2020 18:12 | Son Güncelleme: 13.01.2020 18:17

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, önceki gün yapılan divan kurulu toplantısında mali tabloya dikkat çekip teknik kadro ve oyuncuların ücretlerinde indirime gideceklerinin sinyalini verdi. Her şeyi UEFA Finansal Fair Play şartlarına göre yaptıklarını belirten Başkan Cengiz'in, "Gerek profesyonel takımımızın ücretlendirilmesi gerekse teknik heyetin ücretlendirilmesi çok yüksek. Bunu indirmemiz gerek. Hiç kimsenin kanı Sarı-Kırmızı akıp, bedava oynamıyor" ifadelerini kullanması Süper Lig'de görev yapan teknik direktörlerin ne kadar ücret aldıklarını yeniden gündeme getirdi.

OKAN BURUK 5 MİLYON KAZANIYOR

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim yıllık 18 milyon lira ile Süper Lig'in en çok kazanan hocası. Deneyimli çalıştırıcıyı en yakından takip eden isim ise Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı… Avcı, Siyah-Beyazlar'dan yıllık 12 milyon lira alıyor. Üçüncü sırada ise Ersun Yanal bulunuyor. Yanal, F.Bahçe'den yıllık 10 milyon lira kazanıyor. Sezon başında birçok takımın gözdesi olan Sergen Yalçın ise Malatya'dan 6 milyon TL kazanıyor. Okan Buruk Başakşehir'den 5 milyon lira, Aykut Kocaman ise 4 milyon 700 bin lira garanti ücret alıyor.

TERİM'İN YARDIMCILARI 500 BİN LİRA ALIYOR

G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim'in üç yardımcısı bulunuyor. Terim'in yardımcıları Hasan Şaş, Levent Şahin ve Ümit Davala… Bu üç yardımcı antrenör Galatasaray'dan ayrı ayrı yıllık 500 bin lira alıyor.

(Star)

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