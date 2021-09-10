Süper Lig'in bilançosu ekside! Transfer açığı tam 420 milyon TL
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Süper Lig'in bilançosu ekside! Transfer açığı tam 420 milyon TL

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Süper Lig'de bu sezon 20 ekip, 442 oyuncu ile yollarını ayırdı. 443 futbolcu yeni takımlarına imza attı. Kulüpler toplamda 28 milyon 711 bin euro gelir elde etti, 70 milyon 717 bin euro bonservis ödedi. Takımlar toplamda tam 42 milyon euro (420 milyon TL) zarar etti. Kulüpler geçmiş yıllara nazaran bu sezon satış rakamlarında beklenen seviyenin çok altında kaldı. İhracat oranı düştü.

Akşam Gazetesi'nden Orçun Özateş'in haberine göre; Süper Lig'de bu sezon transfer açığı 420 milyon TL. Üç büyüklerden Beşiktaş'ın gelir elde edememesi dikkat çekti. İhracat oranı önceki yıllara göre çok düştü. Daha öncelerde üç büyüklerden birinin tek başına elde ettiği gelir, bu sezon tüm takımların kazancına denk oldu.

Süper Lig ekipleri her sezon olduğu gibi transfer dönemini hareketli geçirdi. Alman internet sitesi transfermarkt verilerine göre 20 Süper Lig kulübü, toplam 442 oyuncu ile yollarını ayırdı. Bu süre içinde ekipler 443 futbolcuyu kadrolarına kattı. Kulüpler bu dönemde sadece 28 milyon 711 bin euro gelir elde etti. Gider ise 70 milyon 717 bin euro. Kulüpler transfer dönemi sonunda tam 42 milyon euro (420 Milyon TL) zarar etmiş oldu.

BEŞİKTAŞ GELİR ELDE EDEMEDİ

Son şampiyon Beşiktaş, 12 oyuncuyu kadrosuna dahil etti. Siyah-Beyazlılar, 7 futbolcu ile de yollarını ayırdı. Transferler için 7.05 milyon euro harcayan Kara Kartal, oyuncu satışından bir gelir elde edemedi. Uzun süre şampiyonluk hasreti çeken Fenerbahçe, 10 futbolcu ile anlaştı, 19 oyuncu gönderdi. 15.95 milyon euro harcayan Sarı-Lacivertli takım oyuncu satışından 6.06 milyon euro gelir elde etti.

G.SARAY'IN KASASINA 250 BİN EURO

Bu sezon büyük bir kadro değişikliğine giden Galatasaray, 11 oyuncuyu kadrosuna dahil etti. Sarı-Kırmızılılar tam 17 oyuncu ile de yollarını ayırdı. 23.60 milyon euro harcayan Cim-Bom sadece 250 bin euroluk bir gelir elde etti. Transferin en hızlı takımı olan Trabzonspor ise 9 futbolcu kadrosuna kattı, 9 oyuncu ile de vedalaştı... Bordo-Mavililer, alınan futbolcular için 6.12 milyon euro harcadı. Fırtına, 1.8 milyon euro da gelir elde etti.

Süper Lig'in bilançosu ekside! Transfer açığı tam 420 milyon TL
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Haber Yorumları (1)
UĞUR DURAN: cari açık denen şey işte tamda bu..!!! Bazı fanatikler kızacak ama Yabancı kuralının acilen 5 veya 6 ya düşürülmesi gerek. aksi halde yurt dışından çöp toplamaya devam ederiz.!
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