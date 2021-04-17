Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray, deplasmanda Göztepe'yle karşılaşıyor! Maçta ilk 11'ler belli oldu
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Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray, deplasmanda Göztepe'yle karşılaşıyor! Maçta ilk 11'ler belli oldu

Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray, deplasmanda Göztepe'yle karşılaşıyor! Maçta ilk 11'ler belli oldu
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Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray, deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya geliyor. Son 6 haftada yalnızca 5 puan toplayabilen Aslan, Beşiktaş'ın puan kaybettiği haftada kazanarak şampiyonluk için yeniden iddialı konuma gelmek istiyor. Bu maçla birlikte takımının başına dönen Fatih Terim, yıldız futbolcularının yokluğunda ileride Halil Dervişoğlu'na şans verdi. İzmir'de Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 19:00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek.

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Son haftalarda kriz üstüne kriz yaşayan Galatasaray, Göztepe karşısında kazanıp moral bulmanın peşinde. Lider Beşiktaş'ın Ankaragücü maçında 2 puan bırakması Aslan için bu maçı daha da önemli kıldı. Sarı-kırmızılılar, İzmir'den 3 puanla dönerek şampiyonluk yarışında "Ben de varım" demek istiyor.

İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ

Göztepe'de koronavirüs testi pozitif çıkan Alpaslan Öztürk forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı ekipte Marko Mihojevic'in de sakatlığı bulunuyor. Galatasaray'da cezalı Ryan Babel ve Ryan Donk'un yanı sıra sakatlıkları bulunan DeAndre Yedlin, Martin Linnes, Falcao ve koronavirüs testi pozitif çıkan Mustafa Muhammed maç kadrosunda yer almıyor.

FATİH TERİM VE ÜMİT DAVALA'NIN CEZASI BİTTİ

Galatasaray'da cezaları biten teknik direktör Fatih Terim ile yardımcı antrenör Ümit Davala maçta saha kenarında yer alacak. Ligde Çaykur Rizespor müsabakasından sonra Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun ikişer maçtan men ettiği Terim ile Davala, Atakaş Hatayspor ile Fatih Karagümrük maçlarında görev yapamamıştı.

İŞTE İLK 11'LER

Göztepe: İrfan Can, Gassama, Berkan, Atınç, Dzenan, Obinna, Soner, Diabate, Halil, Cherif, Jahovic

Galatasaray: Muslera, Şener, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan, Feghouli, Gedson, Emre, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu

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