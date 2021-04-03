Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray, deplasmanda Hatayspor'la karşılaşıyor! Canlı anlatım

Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray, deplasmanda Hatayspor'la karşılaşıyor. Savunmada Luyindama, Marcao ve DeAndre Yedlin'den faydalanamayacak Aslan'da koronavirüse yakalanan Emre Kılınç ile Taylan da forma giymiyor. Hatayspor'da ise durumu maç saatinde belli olacak Aaron Boupendza kadroya alınmadı. Antakya Atatürk Stadı'nda oynanan maç saat 19.00'da başladı. Müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetiyor. Maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Galatasaray şampiyonluk yolunda deplasmanda Hatayspor'la karşı karşıya geliyor. Antakya Atatürk Stadı'nda oynanan maç saat 19.00'da başladı. Müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetiyor. Karşılaşmada Koray Gençler, VAR hakemi olarak görev yapıyor.

İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ

Hatayspor'da sakatlıkları bulunan Jean Claude Billong, Selim Ilgaz ve Soner Örnek kadroda yer almazken, Youssouf Kone ile Alexandros Katranis de kart cezaları nedeniyle bu maçta forma giyemiyor. Son yapılan koronavirüs testi negatif çıkan Boupendza, Hatay Teknik Direktörü Ömer Erdoğan tarafından kadroya alınmadı.

Galatasaray'da cezalı durumdaki DeAndre Yedlin, Christian Luyindama, Marcao, sakatlığı bulunan Kerem Aktürkoğlu ve izolasyon sürecindeki Emre Kılınç ile Taylan Antalyalı Hatayspor karşısında forma giyemiyor. Öte yandan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ve yardımcı antrenörlerden Ümit Davala, cezaları nedeniyle yedek kulübesindeki yerlerini alamadı.

FATİH TERİM VE ÜMİT DAVALA CEZALI

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ile yardımcı antrenör Ümit Davala, Hatayspor müsabakasında yedek kulübesinde yer alamadı. Ligin 31. haftasındaki Çaykur Rizespor müsabakasından sonra Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun 2'şer maç ceza verdiği Terim ile Davala, karşılaşmayı tribünden takip edecek. Galatasaray'ın başında yardımcı antrenörlerden Levent Şahin var.

İŞTE İLK 11'LER

Hatayspor: Munir Mohammedi, Yusuf Abdioğlu, Pablo, Mesut, Popov, Aabid Rayane, Ruben Ribeiro, Kamara, Adama Traore, Akintola, Diouf

Galatasaray: Muslera, Şener, Donk, Etebo, Saracchi, Ömer Bayram, Gedson Fernandes, Feghouli, Arda Turan, Onyekuru, Mostafa Mohammed

CANLI ANLATIM

İLK YARI

Dakika 5: Feghouli'den pası alan Mostafa Mohamed'in ceza alanına girerken çektiği şutta savunmaya da çarpan top direğin dibinden kornere çıktı.

Dakika 20: Sol kanattan gelişen Hatayspor atağında Mesut'un arka direğe ortaladığı topu Akintola kontrol etti. Onun yerden pasına kale ağzında Mame Diouf dokundu: 1-0

Dakika 28: Ruben Ribeiro müthiş attı! Sağ kanattan, köşe gönderinin birkaç metre önünden kazanılan serbest vuruşta Traore topu doğrudan ceza sahası dışına doğru gönderdi. O bölgedeki Ribeiro hafif sol çaprazdan uzak köşeye nefis bir plase yolladı: 2-0

Dakika 35: Sağ kanattan gelişen Hatayspor akınında Aabid'in ortaya çevirdiği top Donk'tan sekti, Diouf'un gelişine kafa vuruşunda Muslera üzerinden aşan topu son anda kornere tokatladı.

İKİNCİ YARI

Dakika 50: Traore'den pası alan Ribeiro'nun ceza alanı ön çizgisinden şutunda savunmaya çarpan top kornere çıktı.

Dakika 58: Babel'in son çizgiden geriye çıkardığı topu Etebo içeriye ortaladı, Falcao'nun penaltı noktası üzerinden yaptığı kafa vuruşunda direğe çarpan top auta çıktı.

Dakika 68: Galatasaray'ın sağ kanattan kullandığı kornerde Falcao'nun kafa vuruşunda Munir yattı ve topu çeldi. Devamında Babel'in ortaya çevirdiği top çizgi üzerindeki savunmadan döndü.

Dakika 72: Ani gelişen Hatayspor akınında sağ kanattan ortaya doğru gönderilen uzun topu Diouf, Etebo'dan önce araya girerek önüne aldı. Devamında kaleci Muslera'yı çalımlayıp sağ çaprazdan topu ağlara yolladı: 3-0