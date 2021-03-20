Süper Lig'in 31. haftasında Sivasspor, deplasmanda Göztepe'yi 5-3 yendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Süper Lig'in 31. haftasında Sivasspor, deplasmanda Göztepe'yi 5-3 yendi

20.03.2021 18:57 | Son Güncelleme: 20.03.2021 19:07
Süper Lig'in 31. haftasında Sivasspor, deplasmanda Göztepe'yi 5-3 yendi

Süper Lig'in 31. haftasında Sivasspor, deplasmanda Göztepe'yi 5-3'lük skorla mağlup etti. Tam 8 golün atıldığı maç izleyenlere büyük keyif verdi. Sivas bu galibiyetle puanını 40 yükseltirken yenilmezlik serisini de 8 maça çıkardı.

Süper Lig'de 31. hafta mücadelesinde Ünal Karaman'ın takımı Göztepe ile Rıza Çalımbay'ın çalıştırdığı Sivasspor kozlarını paylaştı.

YENİLMEZLİK SERİSİ 8 MAÇA ÇIKTI

Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan mücadelede Sivasspor, 5-3 kazandı. İlk devreyi 4-0 önde bitiren Sivasspor'un gollerini 23'te Yatabare, 38'de Fajr, 41 ve 45. dakikalarda Tyler Boyd kaydetti. 55'te Yatabare skoru 5-0'a getirirken, Göztepe 60. dakikada Cherif Ndiaye'nin golüyle farkı 4'e indirdi. 66'da Titi sahne aldı. 90+2'de Diabate 8 gollü maçın perdesini kapattı. Alınan bu sonucun ardından Göztepe 39 puanda kalırken üst üste ikinci yenilgisini aldı. Sivasspor puanını 40'a yükseltti ve yenilmezlik serisini 8 maça taşıdı.

Ligin bir sonraki haftasında Göztepe, Kayserispor deplasmanına gidecek. Sivasspor ise sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu Numan Kurtulmuş
Magazin Esra Erol Guy Ritchie Şeyma Subaşı Uraz Kaygılaroğlu
Spor Ali Koç Mesut Özil Ersun Yanal Aykut Kocaman Josef De Souza
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Süper Lig'in 31. haftasında Sivasspor, deplasmanda Göztepe'yi 5-3 yendi - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.3.2021 19:09:16. #1.14#
title