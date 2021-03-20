Süper Lig'in 31. haftasında Sivasspor, deplasmanda Göztepe'yi 5-3 yendi

Süper Lig'in 31. haftasında Sivasspor, deplasmanda Göztepe'yi 5-3'lük skorla mağlup etti. Tam 8 golün atıldığı maç izleyenlere büyük keyif verdi. Sivas bu galibiyetle puanını 40 yükseltirken yenilmezlik serisini de 8 maça çıkardı.