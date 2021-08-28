Süper Lig'in 3. haftasında Yeni Malatyaspor, sahasında Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup etti

Süper Lig'in 3. haftasında Yeni Malatyaspor, sahasında Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından sarı-kırmızılı ekip üst üste 2. galibiyetini alırken, Erol Bulut'un öğrencileri ise henüz 3 puanla tanışamadı.