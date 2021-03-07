Süper Lig'in 29. haftasında Kayserispor, Hatayspor'u deplasmanda 3-1 mağlup etti
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Süper Lig'in 29. haftasında Kayserispor, Hatayspor'u deplasmanda 3-1 mağlup etti

07.03.2021 18:17 | Son Güncelleme: 07.03.2021 18:46
Süper Lig'in 29. haftasında Kayserispor, Hatayspor'u deplasmanda 3-1 mağlup etti

Süper Lig'de 29. hafta mücadelesinde Kayserispor, Hatayspor'u deplasmanda 3-1'lik skorla geçti. Hatayspor'da Youssouf Kone, 52. dakikada direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Hatay'ın yıldızı Boupendza'nın 63.dakikada oyundan alınırken teknik direktör Ömer Erdoğan'a tepki göstermesi ise maçta dikkat çeken olaylarından biri oldu.

Süper Lig'de 29. hafta mücadelesinde Hatayspor ile Kayserispor kozlarını paylaştı. Antakya Atatürk Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Kayserispor 3-1'lik skorla kazandı. Kayserispor'a galibiyeti getiren golleri 24. dakikada İlhan Parlak, 36'da Uğur Demirok ve 58'de Pedro Henrique kaydetti. Hatayspor'un tek golü 54'te Pablo'dan geldi. Hatayspor'da Youssouf Kone, 52. dakikada gördüğü direkt kırmızı kartın ardından takımını 10 kişi bıraktı.

Süper Lig'in 29. haftasında Kayserispor, Hatayspor'u deplasmanda 3-1 mağlup etti

BOUPENDZA'DAN ÖMER ERDOĞAN'A TEPKİ

Hatayspor'un yıldızı Boupendza 63. dakikada teknik direktör Ömer Erdoğan tarafından kenara alınırken hocasının bu kararınna büyük tepki gösterdi. Alınan bu sonucun ardından Hatayspor 46 puanda kalırken, 5 hafta sonra mağlup oldu. 31 puana yükselen Kayserispor ise son 7 haftada 3. kez kazandı ve bu süreçte 12 puanı hanesine yazdırdı

Ligin bir sonraki haftasında Hatayspor, Rizespor deplasmanına gidecek. Kayserispor sahasında Galatasaray'ı konuk edecek.

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