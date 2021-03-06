Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş, sahasında Gaziantep FK ile karşılaşıyor! Maçta ilk 11'ler belli oldu
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Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş, sahasında Gaziantep FK ile karşılaşıyor! Maçta ilk 11'ler belli oldu

06.03.2021 18:03 | Son Güncelleme: 06.03.2021 18:08
Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş, sahasında Gaziantep FK ile karşılaşıyor! Maçta ilk 11'ler belli oldu

Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş, sahasında Gaziantep FK'yi konuk edecek. Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Mete Kalkavan yönetecek. Maçta ilk 11'ler belli oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup eden Beşiktaş, 18 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenilgiyle 57 puan toplayarak 2. sırada yer alıyor. Gaziantep ise 11 galibiyet, 10 beraberlik, 6 yenilgi ve 43 puanla sıralamanın 7'inci basamağında bulunuyor.

İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ

Beşiktaş'ta tek eksik olan Cenk Tosun kadroya alınmadı. Gaziantep'te ise Kevin Mirallas kırmızı kart cezası nedeniyle sahada yer alamayacak.

4 FUTBOLCU SARI KART CEZA SINIRINDA

Beşiktaş'ta oynayacağı karşılaşma öncesi 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Üçer sarı kartı bulunan Necip Uysal, Valentin Rosier, Rachid Ghezzal ve Josef de Souza maçta sarı kart görmeleri halinde 30. haftada oynanacak Medipol Başakşehir mücadelesinde cezalı duruma düşecek. Güray Vural, Junior Morais, Nouha Dicko ve Jefferson ise Gaziantep cephesinde sarı kart sınırında bulunan isimler olarak dikkat çekiyor.

İŞTE İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Rıdvan, Josef, Atiba, Ljajic, Ghezzal, Larin, Aboubakar

Gaziantep FK: Günay, Olkowski, Djilobodji, Miranda, Tosca, Güray, Maxim, Vetrih, Rashid, Kenan Özer, Dicko

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