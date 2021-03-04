Süper Lig'in 28. haftasında Alanyaspor sahasında Göztepe ile 1-1 berabere kaldı
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Süper Lig'in 28. haftasında Alanyaspor sahasında Göztepe ile 1-1 berabere kaldı

04.03.2021 18:17 | Son Güncelleme: 04.03.2021 18:24
Süper Lig'in 28. haftasında Alanyaspor sahasında Göztepe ile 1-1 berabere kaldı

Süper Lig'in 28. haftasında Alanyaspor, konuk ettiği Göztepe ile 1-1 berabere kaldı. Göztepe'nin 3 maçlık galibiyet serisi sona erdi. Alanyaspor'un ise galibiyet hasreti 4 maça çıktı.

Süper Lig'de 28. hafta mücadelesinde Alanyaspor, Göztepe'yi konuk etti. Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

GOL VAR'A TAKILDI

Göztepe'nin golünü 43. dakikada Fatih Aksoy (kk) attı. Alanyaspor'un golünü ise 54. dakikada Tzavellas kaydetti. Alanyaspor'un 22. dakikada Adam Bareiro ile bulduğu gol, VAR kontrolü sonrasında elle oynama gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

Süper Lig'in 28. haftasında Alanyaspor sahasında Göztepe ile 1-1 berabere kaldı

ALANYASPOR'UN KÖTÜ SERİSİ DEVAM ETTİ

Bu sonucun ardından galibiyet hasreti 4 maça çıkan Alanyaspor, 23 puanla 6. sırada yer aldı. 3 maçlık galibiyet serisi sona eren Göztepe ise 36 puanla 9. sırada yer buldu. Alanyaspor, gelecek hafta Trabzonspor deplasmanına konuk olacak. Göztepe ise BB Erzurumspor'u ağırlayacak.

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