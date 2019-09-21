Süper Lig: İ.M.Kayserispor: 1 - Y.Denizlispor: 0 (İlk yarı)

21.09.2019 18:51

Süper Lig'in 5. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor, sahasında Yukatel Denizlispor ile karşılaşıyor. Kayserispor, maçın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)



3. dakikada Mensah'ın soldan ortasında Adebayor kafayı vurdu. Top yandan auta çıktı.



13. dakikada Kayserispor golü buldu. Bu dakikada Lopes, topu cezaalanı içerisindeki Adebayor'a aktardı. Adebayor, arka direkte bulunan Pedro Henrique'ye pasını çıkardı. Bu futbolcu, topun gelişine vurarak golünü attı. 1-0



19. dakikada Denizlispor kaleyi karşıdan gören noktadan serbest atış kazandı. Topun başına gelen Sapunaru vuruşunu yaptı. Top, direğin üzerinden auta çıktı.



27. dakikada bu dakikada Yasir soldan topu taşıdı ve ceza alanı içerisindeki Umut'a pasını verdi. Umut, topu düzeltip kaleye şutunu attı. Zakarya Bergdich ayak koyarak topun ağlara gitmesine mani oldu.



41. dakikada Denizlispor ceza alanı dışından serbest atış kullandı. Rodallega'nın vuruşunda top, üstten auta çıktı.



Stat: Kayseri Kadir Has



Hakemler: Hüseyin Göçek xx, Alpaslan Dedeş xx, Erdem Bayık xx



İstikbal Mobilya Kayserispor: Silviu Lung xx, Miguel Lopes xx, Benoit Poulain xx, Aymen Abdennour xx, Yasir Subaşı xx, Ben Rienstra xxx, Bilal Başacıkoğlu xx, Bernard Mensah xx, Pedro Henrique xxx, Umut Bulut xx, Emmanuel Adebayor xxx



Yedekler: Hakan Arıkan, İsmail Çipe, Atila Turan, Mert Kula, Brice Dja Djedje, Hasan Hüseyin Acar, Aksel Aktaş, Ziya Alkurt, Adryan Tavares, Paul Georges Ntep



Teknik Direktör: Hikmet Karaman



Yukatel Denizlispor: Adam Stachowiak xx, Tiago Lopes xx, Oğuz Yılmaz xx, Zakarya Bergdich xx, Cristian Sapunaru xx, Radoslaw Murawski xx, Ismail Aissati xx, Isaac Sackey xx, Hadi Sacko xx, Modou Barrow xx, Hugo Rodallega xx



Yedekler: Tolgahan Acar, Mustafa Yumlu, Kerem Can Akyüz, Zeki Yavru, Kibong Mbamba, Recep Niyaz, Olcay Şahan, Mehmet Akyüz, Oscar Estupinan, Burak Çalık



Teknik Direktör: Yücel İldiz



Gol: Pedro Henrique (dk. 13) (İ.M.Kayserispor)



Sarı Kartlar: Yasir Subaşı, Emmanuel Adebayor (İ.M.Kayserispor), Cristian Sapunaru (Y.Denizlispor) - KAYSERİ

Kaynak: İHA